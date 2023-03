Claudio Durigon ist ein mächtiger Mann. Wieder. Dabei schien seine Laufbahn vor anderthalb Jahren zu ei­nem jähen Ende gekommen zu sein. Aber nun ist Durigon wieder so mächtig, dass er sich einen bizarren Rechtsstreit mit der linken Tageszeitung „Domani“ wegen des Vorwurfs der Verleumdung leisten zu können glaubt.

Claudio Durigon bekleidet in der seit Oktober amtierenden Mitte-rechts-Koalition von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni den Posten ei­nes Staatssekretärs im Arbeitsministerium. Wegen des von Durigon an­gestrengten Verfahrens wurden am Freitag zwei Carabinieri in den Re­daktionsräumen von „Domani“ vorstellig. Dort „beschlagnahmten“ die Beamten einen Artikel über einen undurchsichtigen Immobiliendeal, in den Durigon nach Recherchen von „Domani“ verwickelt sein soll. Dass der Artikel schon vor Wochen auf der Webseite der Zeitung erschienen war, hinderte die Ordnungskräfte nicht daran, sozusagen am Tatort nochmals auf das Corpus Delicti zu­zugreifen. In einer Stellungnahme protestierte die Redaktion gegen den „irrationalen Vorgang“ und beklagte „ein inakzeptables Klima gegenüber freien Medien und gegenüber dieser Zeitung“.

Eine politische Affäre

Ende August 2021 hatte Durigon einen schlimmen Karriereknick er­lebt. Der 51 Jahre alte Gewerkschafter und Politiker der rechtsnationalen Partei Lega musste seinen damaligen Posten als Staatssekretär im Wirtschaftsministerium in Rom aufgeben, weil ihn eine politische Affäre in seiner Heimatstadt Latina eingeholt hatte. Bei einer Parteiveranstaltung in der Provinzhauptstadt südöstlich von Rom hatte Durigon An­fang August 2021 gefordert, dem nach den ermordeten Anti-Mafia-Richtern Giovanni Falcone und Paolo Borsellino benannten Stadtpark wieder seinen ursprünglichen Na­men zu geben: Parco Arnaldo Mussolini.

Der Journalist war der zwei Jahre jüngere Bruder von Benito Mussolini, dessen faschistische Politik er mit seinen Artikeln in der Zeitung „Il Popolo d’Italia“ enthusiastisch unterstützt hatte. Arnaldo Mussolini starb Ende 1931 an einem Herzinfarkt. Da­­raufhin verfügte der Duce, in der auf sein Geheiß errichteten Retortenstadt Latina den Stadtpark nach seinem Bruder zu benennen. Den Namen behielt der Park auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Erst 2017 wurde er umbenannt.

Den Sturm der öffentlichen Entrüstung über seinen Vorschlag überstand Durigon nicht. Seiner Entlassung durch den damaligen Ministerpräsidenten Mario Draghi kam er mit seinem Rücktritt von dem Regierungsposten zuvor. Doch bei den Parlamentswahlen im September 2022 erhielt Durigon als Kandidat für den Senat, die kleinere der beiden Parlamentskammern, mehr als doppelt so viele Wahlkreisstimmen wie sein so­zialdemokratischer Herausforderer. Sein politisches Comeback wurde durch die neuerliche Berufung auf einen Posten als Staatssekretär vervollständigt.

Ein dubioses Immobiliengeschäft

In dem Rechtsstreit mit „Domani“ geht es um Recherchen zweier Re­dakteure der Zeitung, wonach Durigon über Jahre in einer Liegenschaft der rechten Gewerkschaft UGL in Rom hatte wohnen können, obwohl er von 2018 an nicht mehr als Funktionär tätig gewesen sei, sondern als gewählter Parteipolitiker im Parlament. Dank der langen Mietdauer, so die Zeitung, habe Durigon die Liegenschaft schließlich zu einem stark reduzierten Preis von der Gewerkschaft erwerben können – ein Privileg, welches die Gewerkschaft ihren Funktionären gewähren dürfe, nicht aber Berufspolitikern im Parlament, für deren üppige Diäten der Steuerzahler aufkomme.

Die Redaktion von „Domani“ hat nach eigenen Angaben Durigon und die Gewerkschaft UGL um Klärung in der Sache gebeten. Doch statt die erbetenen Mietverträge und -quittungen offenzulegen, habe die Ge­werkschaft gemauert, und Durigon habe das Blatt wegen Verleumdung verklagt, ohne den inkriminierten Artikel der Anzeige beizufügen. „Do­mani“ sieht die Häufung von Verleumdungsklagen durch Regierungspolitiker als Versuch der Einschüchterung der freien Presse, zumal linker Medien. Zwar werden mehr als zwei Drittel solcher Klagen von den Untersuchungsrichtern wegen er­kenn­barer Unbegründetheit erst gar nicht zugelassen. Aber in manchen Fällen kommt es eben doch zu Er­mittlungen. Und zu „Redaktionsbesuchen“ von Carabinieri oder Polizei auf der Suche nach längst publizierten Artikeln.