Enthüllung zu Wirecard-Skandal : Er brachte das Lügengebäude zum Einsturz

Der Finanzmarkt lebt nicht von Zahlen allein, sondern vor allem von Geschichten, die Anleger mitreißen. Von Unternehmensstories, die in diesem Fall Großinvestoren wie Kleinaktionäre erst euphorisch machten und dann um insgesamt zwanzig Milliarden Euro erleichterten. Es ist die Story von Wirecard, dem Unternehmen, das für insgesamt fast zwei Jahrzehnte Hoffnungsträger der neuen Finanzwelt war. Ein kometenhafter Aufstieg, zu schön, um wahr zu sein. Wirecard, die deutsche Antwort auf das Silicon Valley. Zwanzig Jahre unglaubliches Wachstum, 40000 Prozent Steigerung in fünfzehn Jahren. Nach dem Börsengang Börsenliebling, trotz gelegentlicher „Anfeindungen“ durch Shortseller, die mit fallenden Kursen zwar verdienen, in Wirklichkeit aber schon auf Bilanzfälschungen gestoßen waren.

2018 die Aufnahme in den DAX. Das Unternehmen ist nun wertvoller als Lufthansa und Deutsche Bank. Wirecard, mit Zahlungsabwicklungen des Online-Porno- und Gambling-Geschäfts groß gewordener Digitaldienstleister, plant schließlich, die fast hundertfünfzigjährige Deutsche Bank zu übernehmen. Das „Wirebank“-Logo ist schon fertig. Bis der systematische Schwindel der Buchführung 2020 auffliegt, 1,9 Milliarden fehlen, die Wirtschaftsprüfer EY und KPMG im Regen stehen, der Kurs in den Keller rauscht und Wirecard Insolvenz anmelden muss. Ihr CEO Markus Braun wird verhaftet; Management-Nummer-Zwei Jan Marsalek, der vermeintliche oder echte Drahtzieher des Skandals, bleibt bis zum heutigen Tag ein Phantom. In der Folgezeit ist viel von seinen Geheimdienstverbindungen und seinen „Männern fürs Grobe“ aus dem Halbweltmilieu, von Einschüchterung und Bedrohung, sogar vom Verschwinden kritischer Mitarbeiter die Rede. Es käme einigen gelegen, Marsalek als Überfigur des operativen Geschäfts und Bösewicht ins Zentrum zu stellen. Vor allem vielleicht Markus Braun. Aber die Sache, so viel scheint sicher, ist wesentlich komplexer, sie hat systematische und strukturelle Komponenten. Nicht nur Firmenmitarbeiter, auch die Regulierungsbehörde Bafin, die Münchner Staatsanwaltschaft, beide früh gewarnt, auch die deutsche Politik, besonders das Finanzressort, müssen sich Fragen gefallen lassen. Der eingesetzte Untersuchungsausschuss hat noch viel zähe Arbeit vor sich.

Aus der Perspektive der Whistleblower

Währenddessen nimmt die Verarbeitung des Skandals im Fernsehen und jetzt auch bei Sky Fahrt auf. RTL hatte mit „Der große Fake – Die Wirecard Story“ mit Christoph Maria Herbst als Markus Braun und Franz Hartwig als Jan Marsalek schon einen „Doku-Thriller“ auf Sendung, der den Skandal als eine Art Doppelporträt zweier abgründiger Manager-Charaktere eher konventionell anlegt. Jetzt gibt es die Sky-Dokumentation, die erste eigenproduzierte Doku des Anbieters überhaupt, als „True Crime“-Format, und sie nimmt bewusst eine ganz andere Perspektive ein. Nicht nur dramaturgisch und inhaltlich, sondern auch formal wählen die Produzentin Gabriela Sperl („NSU“-Trilogie) und ihre beiden Regisseure Benji und Jono Bergmann die Perspektive der Whistleblower und beteiligter Investigativjournalisten. Sie rekonstruieren ihre Recherchen und Veröffentlichungen, ihre Verfolgung und Bedrohung – spannend wie im Krimi. Sperl hat außerdem eine fiktionale Serie in Arbeit, die andere Schwerpunkte setzen wird. Hier aber geht es um die eigentlichen Helden, ohne die es keine Aufdeckung gegeben hätte. Ihre (Lebens-)Geschichten spielen die Hauptrolle, ihre Funde und Zweifel, ihre Ängste und Skrupel, das Persönliche als Verantwortung. Fragwürdigkeiten bleiben. Aus dieser Innensicht, sozusagen aus dem Betriebsraum der Finanzbranche, entwickelt sich hier der Wirecard-Skandal zu einer Ermutigungs-Story.