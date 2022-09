Aktualisiert am

Was die Nazis an den USA mochten

Holocaust-Gedenken : Was die Nazis an den USA mochten

Der Dokumentarfilmer Ken Burns, 69, ist der Chronist Amerikas. Mit Filmen über den Bürgerkrieg, die Prohibition, den Zweiten Weltkrieg, Jazz, Mark Twain, Muhammad Ali und die Nationalparks hinterfragt er seit vierzig Jahren den Anspruch der USA, ein ganz besonderes Land zu sein. Jetzt richtet er mit der sechsstündigen Dokumentation „The US and the Holocaust“, die er mit Lynn Novick und Sarah Botstein schuf, den Blick auf Amerikas Rolle während der Judenverfolgung durch die Nationalsozialisten. Wir sprachen mit ihm darüber.

Mr. Burns, Sie haben gesagt, keiner Ihrer Filme sei wichtiger als dieser. Warum?