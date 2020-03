Musik-Doku : Wovon zu schweigen unmöglich ist

Es sei das beste lebende Streichquartett auf diesem Planeten, sagt die Geigerin Anthea Kreston. Und sie habe alles darangesetzt, dort Mitglied zu werden. Aber sie blieb es nur knapp vier Jahre lang, denn 2019 gab sie den übrigen Mitgliedern des Artemis-Quartetts zu verstehen, sie wolle aufhören.

Ein Auslöser dafür mag gewesen sein, dass auch der Cellist Eckart Runge, das letzte verbliebene Gründungsmitglied des 1989 an der Musikhochschule Lübeck entstandenen Ensembles, nicht mehr weitermachen wollte. Der kurze, aufwühlende Dokumentarfilm „Artemis – The Never Ending Quartet“ von Hester Overmars zeigt Runge im Treppenhaus vor dem Konzertsaal des Museums Louisiana in Humlebæk, nördlich von Kopenhagen. Er denkt laut nach: „Nichts ist unendlich. Die Endlichkeit ist näher gerückt. Will ich das noch machen? Vor allem zu dem Preis? Warum soll ich zum hundertsiebzigsten Mal ,Der Tod und das Mädchen‘ spielen? Es erfüllt mich einfach, mehr über Rock, Pop, Jazz, Tango zu lernen.“

Dies ist eben kein Film über die selbstlose Demut vor dem Werk, über die ungeheure Energie, die aus der Musik kommt und die Menschen immer wieder befeuert, weiterzumachen. Dies ist ein Film über das Ausbrennen, über die abflauende Hitze in der Auseinandersetzung mit Detailfragen der Interpretation, über die erkaltende Lust am Miteinander. Sonia Simmenauer – seit 1997 Agentin des extrem erfolgreichen Quartetts, das für seine Beethoven-, Brahms- und Schubert-Interpretationen mit Preisen, Kritikerlob und Publikumszuneigung überhäuft wurde – spricht von einer „Ehe zu viert“, die nicht wegen der Freundschaft, sondern wegen der Musik bestehe, und der Liebesakt finde auf der Bühne statt. Anthea Kreston spricht von einem Spinnennetz, in dem alles zittere, sobald sich ein Detail ändere.

Zwei andere Metaphern sind die vom „Schatten“ oder „Nebel“, der über dem Quartett gelegen habe, solange Friedemann Weigle Bratscher darin gewesen war. Dieser Schatten, dieser Nebel sei seine Krankheit gewesen. Niemand spricht genauer über diese Krankheit der Seele, der Weigle im Juli 2015 erlag, indem er sich das Leben nahm – zu einem Zeitpunkt, da Runge sich in der Klinik einer Chemotherapie unterzog, nachdem bei ihm Krebs diagnostiziert worden war. Der zum Kalenderspruch herabgesunkene Satz von Victor Hugo, wonach Musik das ausdrücke, was nicht gesagt werden könne und worüber zu schweigen unmöglich sei, bekommt in diesem Film eine andere Richtung und eine bedrückende Schwere. Man spürt, dass auf dem Quartett wegen der Ereignisse des Sommers 2015 noch immer ein Trauma liegt.

Runge und Kreston haben das Quartett verlassen. Der Bratscher Gregor Sigl und die Geigerin Vineta Sareika machen weiter, mit der neuen Cellistin Harriet Krijgh und der Geigerin Suyoen Kim. „Diese neue Trennung“, sagt Sonia Simmenauer, „ist von deren Seite ein Meisterwerk“.