Doku zur Deutschen Einheit : Zerrissenes Land

Deutschland war noch nie ein Einheitsland. Dafür sorgte schon die konfessionelle Spaltung, die das Land entscheidend prägte. Dazu kam der Föderalismus. Als 1989 die Mauer fiel, versuchten die neu entstehenden Bundesländer, an ihre alten Traditionen anzuknüpfen. Den Sachsen fiel das leichter als den Nachbarn in Sachsen-Anhalt. Je besser es gelang, umso weniger spielte die untergegangene DDR noch eine Rolle. Eine junge Generation wuchs heran, die wirtschaftliche Situation verbesserte sich. Der Satz von der „Mauer in den Köpfen“ geriet allmählich in Vergessenheit.

Heute muss man schon um die fünfzig sein, um die deutsche Teilung als prägende biographische Erfahrung zu verstehen. Die Filmemacherin Birgit Wärnke ist Jahrgang 1979 und gebürtige Brandenburgerin, so sagt sie es in ihrem Film „Einheitsland – Oder doch nicht?“ Sie nennt sich nicht gebürtige „DDR-Bürgerin“, obwohl sie dort eine „glückliche Kindheit“ verbrachte. Ihre Biographie ist geprägt von den Umbruchjahren. Nach der Schule der Umzug nach Hamburg zum Studium. Ende der Neunziger galt die Herkunft aus den neuen Ländern noch als Makel, deshalb bemühte sie sich, „den Wessie zu adaptieren“. Vor diesem Hintergrund entstand der Film. Die Autorin porträtiert Menschen ihrer Elterngeneration: einen Campingplatz-Betreiber auf Rügen oder einen früheren Manager eines DDR-Betriebs, der im Westen Karriere machte; ihre Lehrerin aus Brandenburg und einen vom Westen freigekauften politischen Gefangenen, der nach der Wende auf Usedom ein Hotel übernahm. Es wird deutlich, was diese Generation bis heute prägt. Die Lehrerin schildert ihre Hoffnungen und Ängste aus der Wendezeit. Wie sie als früheres SED-Mitglied damit mehr verband als die Übernahme des westlichen Modells. Ganz anders die Erfahrung des freigekauften Usedomer Hoteliers. Für ihn war die Ankunft im Westen die Befreiung. Das ist interessant, beantwortet aber die Ausgangsfrage der Autorin nicht: „Irgendetwas“ habe sich zwischen West und Ost „wieder auseinander entwickelt“.

Die Antwort bekommen die Zuschauer gegen Ende des Films. Der Hotelier ist ein „Wendegewinner“, darin sind er und die Autorin sich einig. Sie streift mit ihm durch seinen 250 Hektar großen Wald und blickt durchs Fernglas. Dabei schleichen beide um den heißen Brei herum. Es geht um die Bedeutung von Tradition, es geht um Befürchtungen wegen der Einwanderung „kulturfremder Menschen“. Das sei „AfD-Sprech“, sagt sie. Der Hotelier ist Mitglied der AfD. Endlich ausgesprochen, dominieren die Schlagworte. Sie nennt die AfD eine in Teilen „homophobe, rassistische und rechte Partei“. Er will sich mit solchen „politisch-korrekten und propagandistischen Argumenten gar nicht erst auseinandersetzen“. Hier geraten Weltbilder aneinander, wobei es im Grunde nur um einen Punkt geht: den politischen Großkonflikt um die Migrationspolitik, der nichts mit der DDR oder dem alten Westdeutschland zu tun hat.

Mit identischen Biographien kann man die Entwicklung kontrovers beurteilen. Weil das im linksliberalen Milieu der Autorin nicht akzeptiert wird, sucht man nach Erklärungen. Warum es Menschen gibt, die etwas anders sehen als sie selbst, und im Osten noch mehr als im Westen. So wurde wieder Thema, was vor fünf Jahren fast als überwunden galt: die Spaltung zwischen Ost und West. Die Autorin gibt sich am Schluss versöhnlich und plädiert für das „Akzeptieren unterschiedlicher Sichtweisen“. Es stellt sich nur die Frage, was akzeptiert wird und wer damit seine Probleme hat. Ein Einheitsland war Deutschland nie. Der Film von Birgit Wärnke lohnt sich.