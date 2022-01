Dokudrama „Nazijäger“ im Ersten : Es könnten unsere Kinder sein

Plötzlich sind da andere Bilder, wie falsch herüberkopiert vom Making-of. Sie durchbrechen den gewohnten Stil und zeigen die Kinderschauspieler, die im Dokudrama „Nazijäger“ KZ-Häftlinge mimen, für einen Augenblick in ihren Alltagsklamotten bei der Begehung des Filmsets oder bei der Maskenbildnerin, die ihnen für ihre Rollen die Haare rasiert.

Der simple Schnitt haut einen um. Der emotionale Schutzmantel, den wir uns als Zuschauer des Films umzubinden versuchten, geht nicht mehr zu. „Die Kinder rücken uns näher, könnten unsere Kinder sein, könnten die sein, die man uns wegnimmt, die man misshandelt, vernichtet.“ So formuliert es im Begleitmaterial der Regisseur Raymond Ley, der für „Nazijäger. Reise in die Finsternis“ zusammen mit seiner Frau Hannah auch die Drehbuchvorlage von Dirk Eisfeld bearbeitet hat.

Die Geschichte von den zwanzig jüdischen Kindern, die im KZ Neuengamme bei Hamburg zu Menschenversuchen missbraucht und am 20. April 1945 ermordet wurden, ist schon ohne den Effekt grässlich genug. Sie wird im Film vor allem aus Sicht der britischen „War Crimes Investigation Unit“ erzählt, die nach der Befreiung des Konzentrationslagers Bergen-Belsen 1945 die Arbeit aufnimmt und überwiegend aus jüdischen Emigranten besteht wie Hanns Alexander (Robin Sondermann), Fred Pelican (Konstantin Lindhorst), Vera Atkins (Hannah Ley) und Anton Walter Freud (Franz Hartwig), einem Enkel des berühmten Psychoanalytikers Sigmund.

„Es ist doch kein Verbrechen, Befehle zu verfolgen“

Eine vom Erlebten sichtlich aufgewühlte, angewiderte Truppe. Sie findet den Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höß, der sich als Landarbeiter versteckt und per Ehering identifiziert werden kann. Sie verhaftet den Unternehmer Bruno Tesch, der Auschwitz mit dem Schädlingsbekämpfungsmittel Zyklon B belieferte. Und der Lagerkommandant von Natzweiler-Struthof, Auschwitz-Birkenau und Bergen-Belsen, Josef Kramer, sitzt eines Tages ebenfalls im Verhör, wo er sich ähnlich dürftig wie die anderen beiden herauszureden versucht: „Es ist doch kein Verbrechen, Befehle zu verfolgen.“ Auf diese Tour. Die Erklärungen der Vernommenen, die auf Quellen wie den Verhörberichten der Briten oder den Erinnerungen von Atkins basieren, stellt „Nazijäger“ ausführlich nach, und das ist sicher ein Balanceakt. Als passendes Gegengewicht gibt es die Reaktionen der Ermittler, historische Beweisbilder (etwa die Leichen von Bergen-Belsen), Berichte von Überlebenden oder eine Kamera, die einer Besuchergruppe von heute in eine der Gaskammern von Auschwitz folgt: Wände voller Kratzspuren.

Mit dem Verhör des Kommandanten von Neuengamme, Max Pauly, gelangt die Handlung zum eigentlichen, zuvor nur im Intro angedeuteten Thema des Films: die medizinischen Experimente, die in Neuengamme an zwanzig jüdischen Kindern vorgenommen wurden. Wir lernen den kleinen Sergio de Simone aus Neapel kennen (Emil Denev), der sich in Auschwitz von seinen Cousinen Andra und Tatiana Bucci (Mila Denev, Ava Skuratowski) verabschieden muss: „Wer von euch will denn zu seiner Mama?“ Der Zug fährt nicht zur Mama. Er bringt den Siebenjährigen mit anderen Kindern nach Neuengamme, wo er von mild lächelnden Ärzten mit Tuberkulose-Bakterien infiziert und schließlich am 20. April 1945 in einem ehemaligen Schulgebäude am Bullenhuser Damm in Hamburg ermordet wird.

„Nazijäger“ schildert auch hier die Vernehmung der Täter durch fassungslose Ermittler wie Anton Walter Freud. Doch so konkret das Leiden der Opfer durch den Film wird, nicht zuletzt ihre Ermordung, bei der die Kinder „an Haken in der Wand wie Bilder“ aufgehängt wurden – so diffus bleibt die Produktion bei der Frage, wie das Ende der Täter war. Einige kamen vor ein Militärgericht, das ist kurz zu sehen. Aber man hätte es zumindest einblenden können: Der Kommandant von Neuengamme, Max Pauly, der Standortarzt Alfred Trzebinski und der stellvertretende Lagerführer im Bullenhuser Damm, Johann Frahm, wurden von den Briten zum Tode verurteilt und im Oktober 1946 gehängt. Der für die Experimente verantwortliche Arzt Kurt Heißmeyer hingegen (das ist die seltsam unkommentierte Szene mit der Dokumentenkiste vom Anfang) lebte bis 1963 in der DDR. Er wurde erst 1966 zu lebenslanger Haft verurteilt und starb ein Jahr später.

Das sehenswerte Dokudrama „Nazijäger“, das die Opfer in den Mittelpunkt stellen will und deshalb in eine Szene mündet, in der die Kinderschauspieler den beiden Auschwitz-Überlebenden Andra und Tatiana Bucci begegnen, jenen Frauen, die uns den ganzen Film über an ihren Erinnerungen teilhaben ließen, hätten solche Hinweise noch besser gemacht.

Nazijäger. Reise in die Finsternis läuft an diesem Sonntag um 21.45 Uhr im Ersten. Die ARD-Mediathek hält eine längere dreiteilige Fassung vor.