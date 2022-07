Doku über Jan Ullrich : Der gefallene Held des deutschen Radsports

Jan Ullrich geht aus dem Sattel. Die Beine wirbeln, sein Blick ist nach vorn gerichtet. Dann taucht es in Nahaufnahme auf: das junge Gesicht mit den Sommersprossen und dem baumelnden Ohrring am linken Ohrläppchen, das Ende der Neunziger zur Projektionsfläche der Erwartungen eines ganzen Landes wurde. Es sind Bilder aus besseren Tagen, passend dazu die Frage eines Reporters aus dem Off: Wer soll diesen Mann schlagen? 25 Jahre nach Ullrichs Sieg bei der Tour de France 1997 kennen die Deutschen die Antwort längst. Ullrich hat sich selbst geschlagen. Weil er nicht mit dem umgehen konnte, was auf einen einprasselt, der die Tour gewinnt – als bis heute einziger Deutscher. Die fünfteilige Dokumentation über ihn, die der Saarländische Rundfunk und der NDR produziert haben, zeigt das noch einmal deutlich.

David Lindenfeld Volontär.

Die Autoren Uli Fritz, Ole Zeisler und Moritz Cassalette haben für „Being Jan Ullrich“ und den Audio-Podcast „Jan Ullrich – Held auf Zeit“ mit vielen Weggefährten gesprochen, darunter Ullrichs erstem Trainer Peter Becker, ehemaligen Managern und Betreuern, Journalisten, Freunden. Und die Produzenten haben viel Bildmaterial von früher hervorgekramt. Diese Kombination wirkt so gut, dass man am liebsten alle Folgen nacheinander schauen oder hören will. Was vor allem an Ullrich liegt: an seinem Leben als Mann der Extreme, an seinem Ruhm, am Doping, an den Skandalen, an der Liebe und dem Widerwillen, die ihm entgegenschlugen. Und gleichermaßen an denen, die dafür mitverantwortlich sind, und denen, die versuchen, ihn wieder aufzurichten. Es liegt darüber hinaus auch an der Konzeption der Dokumentation: Kritisch, aber mitfühlend erzählt sie mit passender musikalischer Untermalung eindringlich die Geschichte vom Aufstieg und Fall eines Sportlers.