Doku: Tote Hosen in Ostberlin : „Wir sind hier die Stars“

In den Achtzigern spielten die Toten Hosen zweimal in Ostberlin. Eine Dokumentation beschreibt, wie es ihren Punk-Kollegen im Osten erging – und bringt alle noch einmal zusammen.

„Es wurde bekannt, dass eine kirchliche Veranstaltung mit musikalischem Hintergrund stattfinden soll“, stand in der Stasi-Akte, als die Toten Hosen nach Ost-Berlin kamen. Zweimal war das, einmal streng geheim vor vierzig Jahren, nicht lange nach der Bandgründung, als sie noch wilde Gesichter zogen und betrunken aus dem Bus fielen und als ihnen am Grenzübergang die Knie schlackerten. Teil eines Gottesdienstes sollte die Punkparty sein, die für alle Beteiligten in DDR-Haft hätte enden können. Beim zweiten Mal, 1988, standen sie schon viel selbstbewusster vor der Erlöserkirche. Da wusste die Stasi Bescheid. Passiert ist zum Glück nichts, den Hosen jedenfalls nicht.

„Auswärtsspiel – Die Toten Hosen in Ost-Berlin“ heißt die Dokumentation von Martin Groß, die von der Punkkultur in West und Ost und den beiden Konzerten erzählt. Für den Film sind die Toten Hosen vierzig Jahre später noch einmal an die Stätten der Erinnerung gereist und haben die ostdeutsche Punkband Planlos getroffen. Damals dachten sie, das sagt Campino heute: „Schauen wir mal, ob wir den Punkrock da hinbringen können.“ Dabei war der längst da. Und die anderen, die Jungen von Planlos, dachten damals und sagen heute: „Wir sind der Hauptgig, wir sind schließlich hier die Stars.“ Am Ende tranken sie zusammen Eierlikör, waren wechselweise überrascht und auch ein bisschen verzaubert voneinander.

„Sagst du einen falschen Ton“

Im Film zu sehen sind beinahe alle Beteiligten von einst, darunter der schillernde Musikmanager Mark Reeder, der solche Konzerte von Westbands im Osten erst möglich gemacht hat, nachdem er einen DDR-Punk in der U-Bahn angesprochen hatte. Zu sehen sind auch die Konzertbesucher von damals und ein Stasi-Offizier, der die Konzerte überwachte. Die Anordnung war, die Punkbewegung „auszulöschen“. Subversiv, unkontrollierbar wirkten die zotteligen Kids. Zu sehen sind erstaunlich viele Bilder von damals, zerrissene Klamotten, bunte Schöpfe, stolze Andersartigkeit. Zu hören ist Punk, auch von den Sex Pistols. Die konnte Bernd Michael Lade, damals Schlagzeuger bei Planlos und heute Schauspieler, dank eines Freundes hören, der Diplomatensohn war. Und diese Musik brachte Planlos auf Ideen: „Sagst du einen falschen Ton, dann geschieht Du-Weisst-es-schon“. Aufschreiben durften sie solche Texte natürlich nicht.

Und das ist das Berührende an der Geschichte: Wie aus den Wessis die großen Hosen wurden und aus den Ossis nichts. Nicht, weil sie zu schlecht waren, sondern weil sie keine Chance hatten. Michael „Pankow“ Boehlke erzählt, wie man erst ihn, dann seine Freundin zum Spitzeln zwingen wollte und ihn seine Band aus Misstrauen rauswarf. Dann mussten sie alle zur Armee, wurden ruhiggestellt. Und nun treffen sie sich wieder in Ost-Berlin. Die Hosen spielen alte Planlos-Songs. Und sehen aus, als wüssten sie, wofür sie dankbar sind.

„Auswärtsspiel - Die Toten Hosen in Ost-Berlin“ läuft am Mittwoch um 22.50 Uhr in der ARD