Doku über Colonia Dignidad : Missbrauch der Würde

Deutsche Fernsehereignisse gibt es nicht viele im Jahr, hier aber ist eines. Die insgesamt dreieinhalbstündige, sachlich erzählte und zu großen Teilen auf frappierendes Originalbildmaterial zurückgreifende Dokumentation über das vier Jahrzehnte lang im tiefsten chilenischen Wald beheimatete, vom selbsternannten Prediger Paul Schäfer gegründete deutsche Auswandererdorf „Colonia Dignidad“, ist Tatsachenbericht, Geschichtsparabel, Psychothriller, Politkrimi und Horrorfilm zugleich: erschütternd, faszinierend und absolut sehenswert. Arte zeigt alle vier Teile der WDR-SWR-Koproduktion der Filmemacher Annette Baumeister und Wilfried Huismann hintereinander weg.

Fern von Deutschland tauchen wir ab in eine obskure Vergangenheit, die in ihren Konturen aber doch erstaunlich deutsch ist, sowohl was die nach und nach zur reinen Fassade gewordene utopische Seite der Gemeinschaft angeht – Volkslieder singende blonde Jungen und Zopfmädchen; von der eigenen Hände Arbeit lebende Erwachsene; Zucht und Ordnung – als auch im Hinblick auf das Führerprinzip (Schäfer ließ sich vergöttern), die Arbeitslager-Mentalität (keines der bis zur Erschöpfung arbeitenden, strikt überwachten Sektenmitglieder wurde bezahlt) und die bodenlose moralische Abwärtsspirale, denn der Anführer der sich obszönerweise „Kolonie der Würde“ nennenden Gemeinschaft verging sich systematisch an der Menschenwürde. Gewalt, sexueller Missbrauch und Psychoterror waren an der Tagesordnung in dieser perfide organisierten Kommune.

Schlägt alle Fiktionalisierungen

Besonders betroffen waren männliche Kinder. Die in der Sekte lebenden deutschen Jungen führte man dem Päderasten Schäfer nachts zu, später auch die als Schüler aufgenommenen Söhne der chilenischen Landbevölkerung. Zudem wurden in der Kolonie im Auftrag des Diktators Augusto Pinochet zahllose Oppositionelle zu Tode gefoltert, ihre Leichen verbrannt. Selbst nach unfassbarsten Taten entging der Sektenführer (dank enger Mitstreiter) der Verfolgung, nur um noch mehr Schuld auf sich (und die Mitstreiter) zu laden – auch das erinnert an die finsterste Epoche der deutschen Geschichte. Die Kolonisten hielten ihr Lebensprojekt indes in Hunderten Stunden von Bild- und Tonmaterial fest, ein Glücksfall für die Dokumentaristen. Hinzu kommen hochinteressante Interviews mit ehemaligen Schäfer-Jüngern und weiteren Zeitzeugen sowie Aufnahmen aus der heute als „Villa Baviera“ betriebenen, für Touristen geöffneten Anlage.

Der Film lässt aber auch Raum für die Hoffnungen der Siedler. Die Bilder vom Aufbau der Kolonie, so sehr sie einer propagandistischen Bildsprache folgen, zeigen viel Pionier- und Aufbauemphase. Und tatsächlich ist bewundernswert, was eine kleine Gruppe Entschlossener im chilenischen Hinterland errichtet hat: ein funktionierendes Selbstversorgerdorf auf so hohem Lebensniveau, dass die einheimischen Bauern, deren Kinder (und sie selbst) im Krankenhaus der Gemeinschaft umsonst versorgt wurden, aus dem Staunen nicht herauskamen. Auf diesen Aspekt sind die interviewten Mitglieder bis heute zu Recht stolz, auch wenn sie einsehen, dass sie sich dafür mit Haut und Haar einem vermeintlichen Messias verschrieben hatten. Der hatte seine Gründe für die Übersiedelung ins arme Chile im Jahr 1961. So entging er der wegen „Unzucht mit Abhängigen“ nach ihm fahndenden deutschen Justiz.

Fluchtversuche wurden unbarmherzig bestraft

Beeindruckend gefasst berichten Kolonisten, die ein halbes oder gar ganzes Leben in der Kommune verbracht haben, wie diese zu einem rechtsfreien Straflager wurde. Bald waren alle Kontakte zwischen den Geschlechtern und zwischen Eltern und Kindern verboten, jeder Privatbesitz ebenso. Fluchtversuche wurden unbarmherzig bestraft. Elektroschocks sollten Jugendliche von der Erkundung des eigenen Körpers abhalten: Das war dem Meister vorbehalten. Es verwundert, dass die Siedler für diesen stets verächtlich schimpfenden Tyrannen („Was ist das denn für ein fauler Käse, du Schlamper?“; „Du alte Schlunze“) und Frauenverächter („Ihr seid voll Dreck“, „Ihr kommt mir vor wie angefaulte Fleischklopse“) ihr Leben gelassen hätten, aber so eben funktioniert das Führerprinzip.

Aus Angst vor Salvador Allendes Marxismus tat sich Schäfer in den frühen Siebzigern mit den Folterknechten Pinochets zusammen. Jetzt betrieb man auch Waffenschmuggel im großen Stil und stellte Gewehre, Bomben, vermutlich sogar das Giftgas Sarin selbst her. Gute Kontakte unterhielt Schäfer zu deutschen Diplomaten und zur CSU. Auch da gibt es imposantes Bildmaterial. Norbert Blüm und einige entkommene Opfer kämpften seit den neunziger Jahren gegen die Mafia-Sekte und gegen die von vielen Chilenen und Kolonisten geglaubte Legende von deren Wohltätigkeit, aber erst von 2004 an wurde Paul Schäfer endlich der Prozess gemacht. Er starb 2010 in chilenischer Haft.

Mehr zum Thema 1/

Filmisch aufbereitet wurde die Geschichte der Colonia Dignidad bereits in mehreren Reportagen, einer Kinodokumentation und in zwei größeren Thriller-Produktionen (ein Kinofilm von 2015 sowie jüngst die deutsch-chilenische Serie „Dignity“), aber noch nie in solcher Tiefe und Innensicht. Dies schlägt alle Fiktionalisierungen: Kein Drehbuch dürfte sich wohl eine derart unglaubliche Handlung erlauben. Es ist wie der Blick durch ein Brennglas auf den schwarzen Kern jedes Totalitarismus. Man sieht, wie eine Melange aus Allmachtsphantasmen, pseudoreligiöser Gehirnwäsche und triebgesteuerter Unmenschlichkeit zum Nukleus eines Staats im Staate werden konnte. Der jahrelang in der Kolonie gequälte und erst spät als Opfer anerkannte Wolfgang Kneese bringt es auf den Begriff: „Die Hölle auf Erden.“

Alle vier Teile von Colonia Dignidad – Aus dem Innern einer deutschen Sekte laufen heute von 20.15 Uhr an auf Arte.