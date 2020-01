Arte-Doku „Entkolonisieren“ : Die Verdammten der Erde erheben sich

Lang, blutig und voller Irrgänge war der Weg der von den europäischen Großmächten kolonisierten Völker in die Unabhängigkeit, die oft nicht mit Frieden und Freiheit, sondern politischen Wirren und neuer Unterdrückung verbunden war. Wer den anderthalb Jahrhunderte währenden – und noch andauernden – Prozess der Entkolonisierung Revue passieren lässt, blickt in einen Abgrund der Grausamkeiten. Der kommt beispielsweise nicht umhin, die schrecklichen Bilder von Menschen zu betrachten, denen auf Geheiß des Königs der Belgier, Leopold II., in dessen Privatkolonie Kongo Hände und Füße abgeschlagen wurden, weil Folter, Verstümmelung und Mord zum System der Zwangsarbeit gehörten, mit dem die Unterworfenen zur Erfüllung absurder Kautschukernte-Quoten getrieben wurden. Millionen fanden den Tod.

Erst an die Weltöffentlichkeit gebrachte Fotos wie die der Missionarin Alice Seeley Harris lösten den Aufschrei aus, der den Greueln 1908 ein Ende setzte. Immerhin. Die Gründung der Republik Kongo 1960 war dann wieder ein Debakel. Als Spielball der Großmächte im Kalten Krieg erlebte der junge Staat die Ermordung seines sozialistischen ersten Premiers Patrice Lumumba, an dessen Stelle der dem Westen zugeneigte Diktatur Mobutu trat, später beerbt von Potentaten wie Kabila senior und junior. Von Bürgerkriegen zerrissen, von UN-Truppen notdürftig stabilisiert, von Ebola heimgesucht, bietet das Land auch heute unter Félix Tshisekedi noch ein trauriges Bild.

Wie kann man Fernsehzuschauer dafür gewinnen, sich freiwillig fast drei Stunden in solch finstere Historien zu versenken? Mit ihrer Dokumentarfilmreihe „Entkolonisieren“, einer französisch-belgisch-senegalesischen Koproduktion unter Beteiligung von Arte, versuchen die Filmemacher Karim Miské, Pierre Singaravélou und Marc Ball es, indem sie eingängige Helden- und Heldinnengeschichten erzählen, Archivmaterial mit Spielfilmsequenzen und Comiczeichnungen mischen, unvermeidbare optische Härten durch lebensfrohe Weltmusik und Popsongs mildern. Der Originalfassung leiht der beliebte algerisch-französische Schauspieler Reda Kateb seine Stimme; in der deutschen Fassung übernimmt der Schauspieler Sebastian Kowski.

Eine Geschichte der Hoffnung

Entstanden ist ein in die chronologisch aufeinanderfolgenden Kapitel „Lehrjahre“, „Befreiung“ und „Die Welt gehört uns!“ unterteilte große Erzählung vom Untergang der kolonialen und dem Aufstieg unserer gegenwärtigen Weltordnung – oder eher Weltunordnung. Doch wichtiger als geopolitische Studien ist den Dokumentarfilmern die Umkehr der Perspektive. Der Erzähler tritt als Sprecher der Kolonisierten auf; die historischen Aufnahmen von seinesgleichen, dem Wir der Filme, werden als Produkte eines Blick von außen und oben herab entlarvt, eines Machtgefälles und Überlegenheitsgefühls, das Missachtung und Ausbeutung, Folter und Internierung erst ermöglichte. Nicht vergessen wird, wie Afrikaner andere Afrikaner als Sklaven verkauften. Doch nie verliert der Dreiteiler aus den Augen: „Entkolonisieren“, das ist eine Geschichte der Hoffnung.

Neu

Sie berichtet von bekannten und weniger bekannten Protagonisten. Zu Letzteren gehören die indische Prinzessin Lakshmibai, eine Rani von Jhansi, die 1857 die erste große Revolte in der Kolonialgeschichte anführte – den Aufstand der Sepoy gegen die britische Ostindienkompanie –, und die kenianischen Aktivistinnen Mary Nyanjiru und Wambui Waiyaki. Die pseudowissenschaftlichen Methoden, mit denen Anthropologen den angeblichen Supremat hellhäutiger gegenüber dunkelhäutigen Menschen postulierten, werden in Erinnerung gerufen; der Erste und Zweite Weltkrieg, in denen Soldaten aus den Kolonien für ihre Kolonialherren kämpften, als Katalysatoren der Unabhängigkeitsbestrebungen beleuchtet. Als Beispiel dafür dient der senegalesische Politiker Lamine Senghor. Wie viele sah er im Kampf der Arbeiter gegen das Großkapital die Blaupause für die Befreiung der Farbigen.

Aufarbeitung noch längst nicht abgeschlossen

Die Konflikte um Senegal, Kongo, Kenia, Marokko, Algerien, Indochina und Indien nehmen in der Collage den breitesten Raum ein. Viele Porträts, wie das Ho Tschi Minhs, geraten holzschnittartig. Die Verknappung lässt kaum Raum für Nuancen und Details. So fallen die Rollen von William Henry Sheppard, Edmund Dene Morel und Roger Casement bei der Aufdeckung der Kongo-Greuel kurzerhand unter den Tisch. Doch gewinnbringend lenken die Autoren immer wieder die Aufmerksamkeit auf Persönlichkeiten aus der zweiten Reihe – nicht Mahatma Gandhi steht im indischen Erzählstrang im Mittelpunkt, sondern Bhimrao Ramji Ambedkar, Sarojini Naidu und schließlich Indira Gandhi treten ins Rampenlicht.

Ein Sprung ins Jahr 2013, in dem die britische Regierung frühere Verbrechen an den Mau-Mau eingestand, lassen ahnen, was es noch alles aufzuarbeiten gibt, ohne jedoch zu erhellen, wie verworren im kolonialen Kenia die Allianzen zwischen verschiedenen Volksgruppen, Kolonisatoren und Befreiungskämpfern waren. Als verständliche, an Herz und Verstand gerichtete Einführung in ein unendlich verwickeltes Thema ist „Entkolonisieren“ dennoch unbedingt sehenswert.