Missbrauchskomplex Lügde : Fast alle haben weggesehen

Was in Lügde geschah. Bild: ZDF und Mona Eing, Michael Meis

Der Name des kleinen nordrhein-westfälischen Orts Lügde an der Grenze zu Niedersachsen ist zum Synonym für einen der größten und furchtbarsten Fälle von Kindesmissbrauch der jüngeren Vergangenheit in Deutschland geworden. Über viele Jahre hinweg vergewaltigten Andreas V. und Mario S. auf einem Campingplatz in Lügde mehr als dreißig Kinder. Im September 2019 verurteilte das Landgericht Detmold die beiden Männer zu dreizehn und zwölf Jahren Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung. Die Aufklärungsarbeit war damit längst nicht abgeschlossen. Denn bei „Lügde“ handelt es sich auch um einen der größten Fälle von Behördenversagen jüngerer Zeit. Obwohl mehrere Dienststellen früh über alarmierende Erkenntnisse zu Andreas V. verfügten, konnten er und sein Freund Mario S. noch lange ungestört schalten, walten und vergewaltigen. Unter anderem ging die Kreispolizei Lippe seit 2016 mehreren Hinweisen auf den Haupttäter nicht nach; und auch bei den beiden mit dem Fall befassten Jugendämtern im niedersächsischen Hameln und im nordrhein-westfälischen Detmold gab es schwere Fehlentscheidungen und Versäumnisse.

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen. Folgen Ich folge



Anfang 2017 konnte V. ohne größere Schwierigkeiten Pflegevater der kleinen Tochter einer Bekannten aus Niedersachsen werden – obwohl er alleinstehend und schon lange arbeitslos war und in prekären Verhältnissen auf einer Parzelle des Campingplatzes „Eichwald“ lebte. Schon diese Umstände machen deutlich: Pflicht der Jugendämter wäre es gewesen, V. fest im Blick zu behalten. Doch das geschah nicht. V. konnte seine Pflegetochter viele Monate lang als „Lockvogel“ einsetzen, um Zugriff auf weitere Kinder zu bekommen.

Der Spartensender ZDFinfo hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Skandal in möglichst vielen seiner furchtbaren Facetten darzustellen. „Die Kinder von Lügde – Alle haben weggesehen“, heißt eine von Spiegel-TV produzierte Doku-Reihe aus vier zwischen 41 und 46 Minuten langen Filmen, die man sich im linearen Programm am Freitag von 20.15 Uhr an hintereinander anschauen kann. Empfehlenswerter als solch ein Lügde-Marathon ist allerdings, sich nach eigenem Zeittakt und gegebenenfalls auch selektiv in der Mediathek zu bedienen (die Folgen sind zwei Jahre lang verfügbar). Wer die lange Strecke scheut, sollte sich wenigstens die Folgen drei und vier anschauen.

Das Grauen lässt sich kaum in Bilder fassen

Das Grauen von Lügde in Fernsehbilder zu bannen ist schon aus Gründen des Op­ferschutzes eine herausfordernde Auf­gabe. Auch von Vernehmungen der Täter oder der vielen Zeugen gibt es aus recht­lichen Gründen keine Aufzeichnungen. Die vier Autorinnen und Autoren der Do­ku-Serie versuchen diesen visuellen Mangel mit diversen Tricks auszugleichen. Es kommen (leider immer wieder dieselben) Bilder von Drohnenflügen über Lügde oder den Campingplatz zum Einsatz, überzeugender sind Zeichnungen zu Schlüsselszenen, zudem stellen Schauspieler die mit­unter schockierend empathielosen Zeu­­­genaussagen von Jugendamtsmitar­bei­tern und Polizisten szenisch nach, in ei­nem Studio wurde ein Teil des Camping-Verschlags, in dem Andreas V. hauste, nachgebaut. Ein weiterer Kniff ist, Janet König und Erol Kamisli von der „Lip­pischen Landeszeitung“ abwechselnd als Er­zähler in Szene zu setzen, die von ihren Recherchen berichten. Das ist einerseits angemessen, stehen die beiden mit ihrer Arbeit doch exemplarisch dafür, wie wichtig Lokaljournalismus gerade dann ist, wenn die scheinbar heile Welt „vor Ort“ aus den Fugen gerät. Aufgeklärt aber ha­ben den Fall – trotz aller zum Teil eklatanten Fehlleistungen bei der Polizei – letztlich unzählige Kriminalbeamte.