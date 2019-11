Deutschlandradio-Intendant : Welche Rolle spielt der Journalismus?

In der digitalen Öffentlichkeit stellt sich für Journalisten die Grundsatzfrage, was aus ihrer Zunft wird. Macht sie es richtig, sind wir unersetzlich. Ein Gastbeitrag.

Und was wird dann aus uns? Wenn wir ganz ehrlich sind, war dieser inzwischen legendäre Satz, der berühmte tiefe Stoßseufzer der Heide Simonis nach ihrem Sturz 2005, ist dieser Satz unter uns Journalisten, politischen Journalisten, hier mitten in der Herzkammer des Hauptstadt-Journalismus, in der Bundespressekonferenz. Wichtigster Umschlagplatz politischer Informationen, Meinungsbörse, Bezugspunkt, Treffpunkt von politischen Akteuren und uns, die wir den anderen Teil der demokratischen Öffentlichkeit repräsentieren oder das zumindest in Anspruch nehmen.

Ohne uns kann es doch eigentlich nicht gehen, wer berichtet denn über den Stand der deutschen Einheit, über das Bundesfernstraßennetzgesetz, über die Zukunft Europas aus Sicht des deutschen Parlaments oder die Förderung der Hochschullandschaft unter der Berücksichtigung der Zuständigkeit der Bundesländer? Wer, wenn nicht wir? Viele Gründe, selbstbewusst zu sein, mancher fühlt sich gar von morgens bis über den Redaktionsschluss hinaus als vierte Gewalt im Staat. Und dann dieses Menetekel an der berühmten blauen Hintergrund-Wand der Bundespressekonferenz: Was wird aus euch?