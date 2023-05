Aktualisiert am

Frank Überall, Vorsitzender des Deutschen Jouranlisten-Verbandes, im Mai 2022 in Berlin. Bild: epd

Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) hat seinen Austritt aus der Internationalen Journalisten-Föderation (IFJ) erklärt. Der DJV wirft dem Dachverband „Intransparenz, einsame Entscheidungen der IFJ-Spitze und undemokratisches Verhalten“ vor. Der Austritt erfolgt mit einer Kündigungsfrist von sechs Monaten. Im Januar hatten sich die Journalistenverbände Finnlands, Norwegens, Islands und Dänemarks entschlossen, die IFJ zu verlassen. Die IFJ vereint 187 Verbände aus mehr als 140 Ländern, aus Deutschland zählen der DJV und die Deutsche Journalistinnen- und Journalistenunion (DJU) dazu.

Austrittsüberlegungen beim DJV gab es schon 2018, nachdem der Verbandstag sich dafür ausgesprochen hatte, die IFJ zu mehr Transparenz im Umgang mit Geldern zu verpflichten. Seither angestrengte Lösungsversuche seien jedoch erfolglos geblieben, sagt der Pressesprecher des DJV, Hendrik Zörner: „Wir hätten uns gewünscht, die IFJ auf Standards zu führen, die bei uns normal sind.“

Der DJV will, dass die IFJ offenlegt, wie viel Geld für welche Projekte ausgegeben wird, und Erfolge und Misserfolge nachvollziehbar dokumentiert. Alle Bemühungen um Transparenz seien auf Druck der nun ausgetretenen nordeuropäischen Verbände zurückzuführen. Auch im Fall der Russischen Journalistenunion, die erst im Februar ausgeschlossen wurde, hätte die IFJ schneller durchgreifen sollen, sagt der DJV.

IFJ macht Gegenvorwurf

Die IFJ weist die Vorwürfe indes in barschem Ton zurück. Sie wirft dem DJV „Verleumdung“ vor und erwägt juristische Schritte. Die Finanzberichte seien für alle Mitglieder online einsehbar. Der Generalsekretär der IFJ, Anthony Bellanger, sagte der F.A.Z.: „Wir wissen nicht, was diese Gewerkschaften verlangen, da sie bereits alle finanziellen Nachweise, welche die IFJ besitzt, erhalten haben. Da ist nichts in den Schränken versteckt.“

Die IFJ kommt auf 285.000 Euro zu sprechen, die der DJV ihr schulde und für die erst letztes Jahr eine Zahlungsvereinbarung gefunden worden sei. Das sei irreführend, sagt Hendrik Zörner vom DJV. Man habe das Geld bewusst zurückgehalten, um eine Veränderung der Verbandspolitik zu erwirken. Die DJU sieht indes keinen Grund, die IFJ zu verlassen, und kritisiert die Entscheidung des DJV. Sie warnt vor einer Schwächung der von der IFJ finanzierten Projekte zur weltweiten Unterstützung bedrohter Journalisten und schließt sich der Darstellung der IFJ an.