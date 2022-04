„Bridgerton“ bei Netflix : Wo die Liebe eben nicht hinfällt

In der zweiten Staffel von „Bridgerton“ geht es erotisch leider nicht ganz so zur Sache wie in der ersten. Der bunte Heiratsreigen büßt seinen Reiz trotzdem nicht ein. Und erst die Kostüme!

Die Frage, wann sich wohl endlich alle ausziehen, stellt sich spätestens in der fünften Folge. Es ist der Moment, von dem an in der ersten Staffel das freudvolle Eheleben von Daphne Bridgerton und ihrem Duke of Hastings im Mittelpunkt stand. Wir erinnern uns: Daphne, die hübsche Debütantin aus wohlhabender Familie, will unbedingt aus Liebe heiraten, irrt und wirrt ein wenig herum und ist allgemein genervt vom Rummel um ihre Person, landet bei dem sehr gut aussehenden Duke Simon – der in der zweiten Staffel leider schmerzhaft abwesend ist –, und dann geht es zur Sache.

Zur Sache geht es diesmal eher nicht, denn die zweite Staffel erzählt die Geschichte des ältesten Bridgerton-Sohnes Anthony (Jonathan Bailey), der nicht nur zwischen zwei Schwestern, sondern vor allem sich selbst im Weg steht. Die ältere Schwester ist Kate Sharma (Simone Ashley), die ihr Leben vor allem der Erziehung und erfolgreichen Verheiratung ihrer jüngeren Schwester Edwina widmet und nicht findet, dass ihr selbst irgendetwas zusteht. Edwina (Charithra Chandran) ist hübsch, reizend, umgänglich, Debütantin und auf der Suche nach einer möglichst guten Partie. Denn die Sharmas stammen aus nicht eben geordneten Verhältnissen. Die Mutter, Lady Mary, ist mit einem indischen Arbeiter aus bescheidenen Verhältnissen durchgebrannt, Kate ist ihre Stieftochter und das Verhältnis zu den Altvorderen angesichts dieser Umstände auch nach Jahren noch zerrüttet. Geerbt, so die Bedingung, wird nur, wenn wenigstens Edwina sich standesgemäß verheiratet. Zu diesem Zweck sind die Sharmas bei der einflussreichen Lady Danbury (Adjoa Andoh) einquartiert, einer Zofe der Königin, die ihr Bestes für Edwina tut. Und Anthony Bridgerton bietet sich als vermögender Junggeselle geradezu an.

Für alle Beteiligten peinsam

Anthony wiederum ist nicht unbedingt der Meinung, dass die Ehe viel mit Liebe zu tun haben muss, und überhaupt sucht er eher aus Pflichtgefühl als aus Überzeugung eine Frau. Edwina ist also eine durch und durch vernünftige Entscheidung. Dummerweise hat Anthony ab und zu unvernünftige Momente, und in denen liegt er zum Beispiel mit Kate in Schlammlöchern oder rumpelt ganz zufällig irgendwo mit ihr zusammen, weil beide in der Gegenwart des anderen anscheinend aller Körperbeherrschung verlustig gehen. Dann stehen sie viel zu nahe aneinander und atmen sich in den Nacken, und man ahnt schon, wo das hinführt. Aber das dauert diesmal ein bisschen länger, also bitte etwas Geduld.

Es ist entsprechend wieder einiges los in diesem fiktionalisierten London. Begleitet wird das Geschehen wie in der ersten Staffel von den Depeschen der geheimnisvollen Lady Whistledown, von der wir allerdings bereits wissen, wer hinter ihr steckt. Penelope Featherington (Nicola Cough­lan) nämlich, die jüngste der Featherington-Schwestern, die allesamt unter die Haube zu bringen die Mutter der leider bankrotten Familie sehr bemüht ist. Diese Lady Portia wittert Morgenluft, als nach dem Tod ihres Gatten ein Erbe auftaucht, ein Cousin aus Übersee und augenscheinlich wohlhabender Besitzer von Edelsteinminen.

Außerdem dürfen wir Penelopes blaustrümpfiger Freundin Eloise Bridgerton dabei zuschauen, wie sie in dieser Saison gezwungenermaßen debütiert, anstatt in Ruhe ein Buch lesen zu dürfen. Das ist für alle Beteiligten peinsam, denn die schlaksige, immer viel zu direkte Eloise ist nicht eben eine Zier auf gesellschaftlichen Anlässen, die größere Garderobe und ziselierte Manierlichkeit verlangen. Dass sie nicht gleich wegverheiratet wird, ist allerdings eine gute Nachricht, denn auf diese Weise bleibt sie uns noch weitere Staffeln erhalten und wird nicht gleich mit Mann und Kind aufs Land verbannt.

So multiethnisch durchmischt und mit modernen Anleihen versehen Shonda ­Rhimes „Bridgerton“-Welt auch ist, die Grundbedingungen sind doch die der Regency-Gesellschaft: Mehrung des Vermögens, Erhalt der Familie mittels Stammhaltererzeugung, ehrbare Verbindungen und konformes Verhalten, sonst droht gesellschaftlicher Ausschluss.

Ein bisschen mehr könnte in der zweiten Staffel allerdings schon passieren, denn man kennt die Welt ja nun weitgehend, die geheimnisvolle Klatschdepeschen-Verfasserin ist identifiziert, und die Liebesgeschichte gehorcht den ehernen Gesetzen des Genres. Da hätte man gut und gerne ein, zwei Intrigen hinzufügen können.

Aber natürlich bekommen die Zuschauer, wofür sie eingeschaltet haben: schöne Menschen, große Roben von sehr zweifelhafter historischer Akkuratesse, unterhaltsame zwischenmenschliche Reibungen aller Art, Drama, unbezwingbare Gefühle, und das alles in einer bunter Vielfalt – der perfekte Eskapismus.

Bridgerton, Staffel zwei, läuft auf Netflix.