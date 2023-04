Auf den amerikanischen Konzeptkünstler Dan Graham geht die Einsicht zurück, dass ein Kunstwerk kaum seinen Status erlangt, „wenn es in den maßgebenden Magazinen weder besprochen noch reproduziert wird“. Daraus zog der junge Graham 1966 den Schluss, eine Fotoserie namens „Homes for America“ direkt für das „Arts Magazine“ zu produzieren, das damit zum ungewöhnlichen Ausstellungsort für die – später sehr einflussreiche – Bild-Text-Strecke wurde.

In Deutschland, erst in Marburg, dann in Frankfurt, war damals der angehende Künstler Dieter Bechtloff von jener „unfassbaren Neugier“ auf Kunst und ihre ästhetischen, ökonomischen und politischen Kontexte gepackt. Sein Bedürfnis nach „strukturierter Information“ ließ ihn ein Periodikum gründen, dessen erste Ausgabe 1973 erschien und jetzt, mit Band Nummer 288, sein fünfzigjähriges Bestehen feiert: das „Kunstforum International“. Im Titel lehnte es sich an das amerikanische „Artforum“ an, im Format ist es als kompaktes Buch mit rund 350 Seiten konzipiert. So wurde Bechtloff ein Verlegerkünstler.