Es gibt Fernsehunterhaltung, da fragt man sich: An wem liegt’s? Um den Sechsteiler „Das Mädchen und die Nacht“ zu seinem Recht kommen zu lassen, haben wir viel unternommen. Pausen, wenn wir befürchteten, für die Feinheiten dieses Dramas nicht aufmerksam genug zu sein. Wir schauten abends, um richtig in Sofastimmung zu kommen. Getrieben auch von dem Gedanken, dass diese Verfilmung eines Romans von Guillaume Musso – „auf hohem Niveau“, „mehr als nur ein Kriminalroman“, „tiefgehende Figurenzeichnung“ – so schlecht nicht sein kann. Stets flüsterte es: Horch doch nur mal richtig in dich hinein.

Doch da bewegte sich nichts. Dieser angebliche Thriller um zwei Oberstufenschüler, die einen Lehrer umbringen und ein Vierteljahrhundert später aufzufliegen drohen (Buch: Marston Bloom), ist langweiliger als ein fünfstündiger Stau auf der Urlaubsrückfahrt von der Riviera. Er sieht mit dem weichen Licht und den adretten Frisuren aus wie eine Telenovela, besteht ausnahmslos aus Pappkameraden und kreiert aus den vielen Rücksprüngen in die Neunzigerjahre nicht für eine Sekunde so etwas wie Atmosphäre. Eine Serie wie eine kaputte Hüpfburg: auf der einen Seite pumpen sie ständig Luft rein, und auf der anderen entweicht sie schon wieder.

Der erfolgreiche Schriftsteller Thomas Degalais (Ioan Gruffudd), einst Schüler an der internationalen, elitär über den Klippen zum Mittelmeer thronenden Schule von Antibes bei Cannes, reist fünfundzwanzig Jahre nach seinem Abitur zum Klassentreffen von London nach Frankreich. Er trifft auf Freunde von früher. Den Unternehmersohn Maxime (Grégory Fitoussi), der es zum Lokalpolitiker gebracht hat und den aufdringlichen Stéphane (Matthias Van Khache), der Journalist wurde und das seltsame Verschwinden ihrer Mitschülerin Vinca und ihres Lehrers Clement kurz vor dem Abitur zu recherchieren versucht.

Nach dreißig Minuten ist das Geheimnis gelüftet

Thomas wird schnell nervös. „Das Mädchen und die Nacht“ erzählt nämlich nicht nur die Geschichte seiner unerwiderten Liebe zu Vinca, sondern auch die eines Mordes: Hatte Thomas doch versucht, vor dramatisch wehenden Vorhängen seinen Lehrer zu erschlagen, während Maxime die Sache mit dem Messer zu Ende brachte. Maximes Vater, praktischerweise Bauunternehmer mit mafiöser Erfahrung, ließ die Leiche anschließend – „Fertig, Chef!“ – im Keller der Turnhalle einbetonieren.

Die Serie dauert keine dreißig Minuten, da ist ihr Geheimnis bereits gelüftet. Ohne dass es den Zuschauer groß berühren konnte. Gleiches gilt für das Schicksal der umschwärmten Vinca, die seit der Nacht des Mordes ebenfalls nicht mehr gesehen ward. Schuld sind wohl die vielen starren Gesichter. Konnte Regisseur Bill Eagles nicht einen seiner Schauspieler zu mimischen Regungen überreden?

Hinzu kommen Drehbuch-Einfälle, die im filmischen Kontext wenig überzeugen. Dazu zählt die maximal mysteriöse (aktuelle) Internatsschülerin Pauline (Ivanna Sakhno). Sie wohnt im selben Zimmer wie weiland Vinca, hat es eingerichtet wie sie, kann sich über die rote Perücke sogar in sie verwandeln („Sie inspiriert uns alle“). Und weil Pauline zugleich die Anführerin eines feministischen Mädchenbundes ist, hat sie gleich einen ganzen Koffer mit weiteren Perücken parat. So stört bald ein Dutzend Vincas die Feier der Schule. Unisono rufen sie: „Wo ist sie, was hast du ihr angetan?“, und schauen Thomas dabei gespenstisch an.

Das ist Krimi-Quark mit Soße. Der „European Alliance“ aus France Télevision, ZDF und Rai, die hinter der Verfilmung steht und bislang eher mäßig erfolgreich ist – „Mirage“, „In 80 Tagen um die Welt“, „Der Schwarm“ –, hätte viele Pro­bleme schon während der Produktion bemerken können, darunter die gestelzte, von Fernsehsprech-Plattitüden durchsetzte Sprache des Erzählers Thomas oder die eigentümliche Besetzung der Eltern des Schriftstellers mit Schauspielern, die kaum älter sind als der Hauptdarsteller. „Scandi Noir am Mittelmeer“ nennt man das beim ZDF. Noir ist allein die Enttäuschung.

Das Mädchen und die Nacht läuft sonntags, 22.15 Uhr, in Doppelfolgen im ZDF und ist in der ZDF-Mediathek abrufbar.