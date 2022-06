Ukrainisches Magazin „Krytyka“ : Die rituelle Tötung des Imperiums

„Wir verteidigen die Ukraine an der intellektuellen Front“: Die Kulturzeitschrift „Krytyka“ macht die Debatten des Landes in der Welt bekannt. Und manch scharfes Wort verständlich.

Nach dem Sieg, schreibt der ukrainische Autor Ivan Kozlenko, werde die Ukraine ein eigenes Vokabular entwickeln müssen, eines, das seine Begriffe nicht länger der russischen Interpretation der Geschichte entleiht: „Es ist dann an den Ukrainern, die rituelle Tötung des Imperiums vorzunehmen.“ Die jetzige Verteidigung gegen den russischen Überfall werde in der Ukraine noch weithin als „patriotischer Krieg“ oder als „antifaschistischer Kampf“ bezeichnet, also mithilfe des sowjetischen Wortschatzes aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Doch künftig werde sich die „Entkolonialisierung“, die Befreiung aus den Fängen der sowjetischen Vergangenheit, auch in der Sprache niederschlagen müssen.

Mark Siemons Feuilletonkorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Wie da inmitten der größten Bedrängnis ein neues geistiges Koordinatensystem entworfen wird, ist typisch für die ukrainische Kulturzeitschrift „Krytyka“, in deren gerade veröffentlichter jüngster Ausgabe dieser Text erscheint. Gegründet hatte das Magazin 1997 der in Harvard lehrende ukrainische Literaturwissenschaftler George Grabowicz, um den intellektuellen Debatten des Landes ein Forum zu bieten und ihr „Niveau zu heben“. 2014 kam die englischsprachige Website hinzu, der es vor allem darum geht, diese Debatten in der Welt bekannt zu machen. Und tatsächlich: Wer „Krytyka“ liest, lernt wichtige intellektuelle Akteure des Landes kennen und wie bei ihnen die Reflexion liberaler universalistischer Prinzipien mit der gedanklichen Verarbeitung der eigenen Nationwerdung unter extremem äußeren und inneren Druck zusammengeht. In der Redaktion trifft man auf so bekannte Namen wie die des Schriftstellers Juri Andruchowytsch, des Essayisten und Psychoanalytikers Jurko Prochasko und des in Harvard lehrenden Historikers Serhii Plokhy.

Mehr zum Thema 1/

Eines der Grundmotive, das sich durch die Aufsätze der Zeitschrift zieht, ist die Frage, wie das Land sichtbar und hörbar werden kann. Ivan Kozlenko, der die neue Sprache nach dem Sieg fordert, schreibt: „Die souveräne Stimme der Ukraine wurde totgeschwiegen.“ Kozlenko war bis vor Kurzem Direktor des Nationalen Filmarchivs Oleksandr Dovzhenko, das sich um die internationale Verbreitung des ukrainischen Films bemüht. Er weist darauf hin, dass die jetzige Weltordnung und deren Rechtssystem zu einem Gutteil auf der Erfahrung des Holocausts gründe. Doch ausgerechnet die Ukraine, wo ebenso wie in Polen und in Belarus der Holocaust hauptsächlich stattfand, habe als russische Kolonie keinen Anteil an der Errichtung dieser Weltordnung gehabt.

Für die Ukrainer gilt daher weiterhin, was der Schriftsteller und Publizist Mykola Riabchuk 2021 in „Krytyka“ als die traumatische Erfahrung der Osteuropäer mit ihren westlichen Geschwistern festhielt: „Sie war überladen mit falschen Erwartungen, bitteren Ressentiments und kaum verhüllten psychologischen Komplexen – Gefühlen von Minderwertigkeit, Verrat, Verlassenwerden, Betrug und mangelnder Wertschätzung.“ Riabchuk beobachtet, wie sogar Milan Kunderas einflussreicher Aufsatz von 1984, der eine Rückkehr des von Russland gekidnappten „Ostmitteleuropa“ nach Europa anmahnte, die Ukraine unter den Tisch fallen ließ, weil sie ja ein Teil der Sowjetunion war. Schuld daran sei, so Riabchuk, eine bis heute fatal sich auswirkende „philosophische Geographie“, die diesen Teil Europas dem „Osten“, also dem ganz anderen zuschlägt und die dortige Gewaltherrschaft dadurch implizit rechtfertigt. Riabchuk spricht von einer „Hassliebe“ gegenüber dem Westen, die solch willkürliche Zuordnungen hervorgebracht hätten. Wenn man diesen Aufsatz liest, versteht man, eine wie lange Vorgeschichte der scharfe Ton hat, den manche ukrainische Politiker insbesondere gegenüber Deutschland während dieses Kriegs anschlagen.

Diskutiert wird in „Krytyka“ auch das heikle Verhältnis zwischen russischer und ukrainischer Sprache und inwieweit der Staat deren Gebrauch verordnen sollte. „Niemand hat vor, Sie persönlich zu ukrainisieren“, beschwichtigte 2015 der Autor Otar Dowschenko: „Sie sprechen die Sprache, die Sie sprechen.“ Der Krieg hat nun vieles verändert. „Krytyka“ publiziert einen offenen Brief ukrainischer Musiker und Kulturwissenschaftler, der fordert, alles Engagement mit russischer Kultur einzustellen, solange die russischen Kampfhandlungen andauern. Eine redaktionelle Notiz versichert: „Wir behalten die Ruhe und verteidigen die Ukraine weiter an der intellektuellen Front.“ Es wird um Verständnis dafür gebeten, dass zurzeit keine Bücher aus dem hauseigenen Verlag ausgeliefert werden können. Alle Bestellungen würden bearbeitet, „sobald wir können“.