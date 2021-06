Europameisterschaft : Das Ende des Regenbogens

Österreich hatte die Ukrainer gerade in Bukarest besiegt. Für sich genommen könnte dieser Satz für einen gewissen Fortschritt stehen in der Form der Auseinandersetzung junger Männer unterschiedlicher Nationalitäten im Laufe der zurückliegenden anderthalb Jahrhunderte. Österreich – Ukraine 1:0. Das Primat des Fußballs im zweiten Pandemie-Sommer. Bleiben wir also ei­nen Moment in Bukarest an diesem Montag in der letzten Woche der EM-Vorrunde. Unten auf dem Rasen freuen sich die Österreicher, Achtelfinale!, historisch!, hinter dem Stadion wird es spektakulär. Da biegt sich ein mächtiger Regenbogen, als solle den Funktionären der Europäischen Fußball-Union UEFA der Weg zu den Töpfen voll Gold gewiesen werden. Als hätten die Probleme, den Weg zu finden.

Weil aber schon am Montag wirklich jeder mitbekommen hatte, dass die UEFA nicht nur weiß, wo es etwas zu holen gibt, sondern das Geld dann auch tatsächlich einstreicht, werden aus den Töpfen aus Gold Kübel voller Spott. Ein Beispiel: Ob der Bukarester Regenbogen denn von der UEFA abgesegnet sei, fragt der Twitter-Kanal der Sportschau. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Regelhüter erst gegen Manuel Neuer ermittelt, um dann festzustellen, dass seine Regenbogen-Kapitänsbinde für „eine gute Sache“ getragen werde. Am Tag darauf, am Dienstag, verbietet die UEFA Münchens Stadtregierung, das Stadion in Fröttmaning aus Protest gegen Viktor Orbáns homophobe Schulpolitik in den Farben des Regenbogens leuchten zu lassen. Empörung auf allen Kanälen, in fast allen Fraktionen, unter etlichen Fußballspielern: Die UEFA habe sich entlarvt, ihre Menschenrechtsstrategie sei ein Marketing-Tool.