Taliban und Medien : Die Regeln haben sich geändert

Am Dienstagnachmittag präsentierten die Taliban der Welt auch ganz offiziell ihr neues Gesicht: Auf der Pressekonferenz in Kabul zeigte sich zum ersten Mal Zabihullah Mujahid, der Pressesprecher der neuen Machthaber in Afghanistan, der Öffentlichkeit. Vielen Journalisten, die aus der Region berichten, war Mujahid seit Jahren als gut erreichbarer Ansprechpartner bekannt. Er habe immer „schneller geantwortet und ist aktiver gewesen als das gesamte Sprecherteam von Ghani“ (dem geflohenen Präsidenten), schrieb der New-York-Times-Reporter Sharif Hassan auf Twitter. Er habe oft mit ihm gesprochen – aber sein Gesicht sehe er jetzt zum ersten Mal.

Auch andere Kollegen und Kolleginnen, die mit Mujahid zu tun hatten, hatten ihn noch nie zuvor gesehen. Und konnten nun kaum glauben, dass es sich bei dem Mann, der vor ihnen saß, um die gleiche Person handelte, die sie bisher mit der Propaganda der Taliban versorgt hatte. „Einige seiner Texte waren radikale islamistische Texte“, erinnert sich die BBC-Fernsehjournalistin Yalda Hakim in einem Interview. Noch vor zwei Wochen hatte er auf Twitter kämpferisch verkündet, dass die Taliban den Regierungssprecher Dawa Khan Menapal als „Strafe für seine Taten“ in einem Attentat getötet hatten, den Mann also, auf dessen Platz er nun saß. Dass Mujahid nun plötzlich von Versöhnung und Amnestie sprach, dass er Frauenrechte und Pressefreiheit „im Rahmen der Scharia“ versprach, konnte sie ihm nicht abnehmen. „Jahrelang hat er blutrünstige Erklärungen abgegeben, und jetzt ist er plötzlich ein Freund des Friedens? Das ist schwer miteinander in Einklang zu bringen“, sagte Hakim.

Die Taliban als Sehenswürdigkeit

Seit der Eroberung Kabuls reibt sich die Weltöffentlichkeit die Augen über das zivile Auftreten der Taliban. In ihren Statements geben sich die Führer versöhnlich, mit rigiden Maßnahmen gegen Medien und das gesellschaftliche Leben lassen sie sich Zeit. Auf den Straßen Kabuls treten sie als freundliche Ordnungskräfte auf. Sogar eine Whatsapp-Hotline richteten die Taliban ein, eine Art Beschwerdenummer, unter der die Bürger und Bürgerinnen von Kabul Gewaltvorfälle und Plünderungen melden konnten – bis Facebook den Kanal am Dienstag sperrte.

In den sozialen Medien kursieren Videos, die die Terrorkrieger von ihrer harmlosen Seite zeigten: Taliban beim Trampolinspringen und im Fitnessraum des Präsidentenpalasts, Taliban im Autoscooter und auf dem Kinderkarussell, Taliban beim Eisessen. Die Menschen in Kabul, die sich auf die Straße trauen, bestaunen die bärtigen Männer wie eine neue Sehenswürdigkeit und machen Selfies mit den Taliban.

Kritik bleibt, aber die Röcke werden länger

Das vielleicht symbolträchtigste Bild war am Dienstagmorgen auf dem Nachrichtensender Tolo News zu sehen: In einem halbstündigen Interview befragte Moderatorin Beheshta Arghand einen Taliban-Sprecher, eine Konstellation, die „vor zwei Jahrzehnten, als sie das letzte Mal an der Macht waren, undenkbar“ gewesen wäre, wie Saad Mohseni, der Gründer des Medienunternehmens Moby Group, zu der der Sender gehört, schreibt. In einem Interview mit der amerikanischen Nachrichtenplattform Politico berichtet Mohseni über das erstaunlich unkomplizierte Arrangement des Interviews: „Wir baten sie um ein Interview und (dieser Sprecher) sagte zu. Er kam herein, und wir sagten, diese Reporterin wird Sie interviewen. Er sagte ja, setzte sich hin, und wir machten das Interview. Ganz einfach.“

Auch für Arghand kam der Interview­job überraschend, wie sie der Zeitung The Australian sagte: Sie sei geschockt gewesen und habe sich bemühen müssen, ihre Gefühle zu kontrollieren. Die Angst jedoch, dass das Interview für sie noch Konsequenzen haben könnte, wird ihr vermutlich auch der Satz nicht genommen haben, den ihr der Taliban-Sprecher nach dem Interview zum Abschied sagte: „Mach dir keine Sorgen, meine Schwester, alles wird gut.“