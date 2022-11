Sprache im Kulturradio : So irgendwie? Ja, absolut!

Lakonisch und elegant will das Radio von Kultur sprechen. Warum hört man dann so häufig das Wörtchen „so“? Ein Jargon der Uneigentlichkeit verbindet sich mit Formeln für letztgültige Gewissheiten. Ein Gastbeitrag zu einer exemplarischen Sendung.

Eine Figur, mit der auch seine Gegner zu Lebzeiten deutlich präzisere Vorstellungen verbanden als die heutige Radio-Literaturkritik: Ernst Jünger mit dem Frankfurter Oberbürgermeister Walter Wallmann bei der Verleihung des Goethepreises am 28. August 1982 in der Paulskirche Bild: Barbara Klemm

Neulich im Deutschlandfunk Kultur in einem Bericht über eine Ausstellungs­eröffnung ein kleiner harmloser Satz: „Das hat so wie so eine Einführung funktioniert.“ Zweimal „so“ zur Regulierung einer Aussage in acht Worten? De­regulierung wäre korrekter; es wer­den die gut verständ­lichen Wörter „funktionieren“ und „Einführung“ er­weicht, ins Unbestimmte abgelenkt. So so! – diese uralte Reaktion ist das resolute Gegenstück zu „so wie so“, das in Richtung des defätistischen „sowieso“ geht.

Wir begeben uns auf eine so-zio­linguistische Tour und hören weiter Deutschlandfunk Kultur. Als Nächstes ein Gespräch zwischen einem Menschen vom Sender, einem Ko-Moderator und einer Literatursozio­login, Länge 45 Minuten, Thema ein berühmter deutscher Schriftsteller und dessen „Haltung“. Wir merken sofort, das „so“ ist pandemisch. „So“ ist das neue „äh“. Das funktioniert – die drei hinter dem Mi­kro­fon würden sagen: „total“. In den 45 Minuten vielleicht fünfmal „äh“. Die Sendung beginnt mit der Präsenzformel: „Weil irgendwie in dieser Welt so viel los ist“, aber die Umkehrung „so ein bisschen“ ist ebenso oft vertreten, schon mit der Mitteilung, man habe „auch so’n bisschen rumgerungen“ mit dem „gar nicht so einfachen“ Gegenstand, dem Schriftsteller, vorgestellt als „auch so ei­ne Figur“.