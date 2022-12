Serienhighlights 2022 : Die Szenen des Jahres

Alte Freunde, neue Übel und die Erfüllung eines Traums: Wenn wir uns an das Jahr 2022 erinnern, erinnern wir uns auch an Momente aus den Serien, die wir gesehen haben. Neun unserer liebsten stellen wir hier vor.

Szenen aus „We Own This City“, „Stranger Things“, „Heartstopper“ (obere Reihe von links), „Severance“, „Partner Track“, „Die Ringer der Macht“ (mittlere Reihe von links), „Paper Girls“, „Babylon Berlin“, „Sandman“ Bild: HBO, Netflix (4), Apple TV+, Amazon Prime Video, Amazon Studios/dpa, Sky

„Severance“, Folge 7

(Apple TV+). Es sind drei magische Wörter, die Stoff für eine Komödie, einen Liebes- oder Horrorfilm liefern: Betriebsfeier außer Kon­trolle. Auf einer solchen befindet sich das Macrodata-Team, und wie viele Angestellte wachen sie tags darauf mit Erinnerungslücken auf. Doch bei „Severance“ hat das System.

Dort spalten Menschen ihr Bewusstsein in ein Arbeits-Ich und in ein Freizeit-Ich, die einander nie begegnen. Und das kann nicht gut gehen. Auf besagter Feier verwandelt sich der sterile Raum in einen Dancefloor mit Discolicht, hölzerne Maracas rasseln durchs Büro. Die vielleicht beste Nebenfigur des Jahres, der aalglatte Chef-Assistent Mr. Milchick, präsentiert derart überzeugende Moves, dass es am Ende nur noch eine Person am Schreibtisch hält.