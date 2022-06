Serie „The Midwich Cuckoos“ : Die wollen nicht nur spielen

Kinder an die Macht: In der Serienadaption von John Wyndhams „Midwich Cuckoos“ übernimmt der Nachwuchs zwar das Kommando, kann das Publikum jedoch nicht fesseln.

Nicht mal die lieben Kleinen sind mehr, was sie mal waren. In Midwich jedenfalls, einem gepflegten Flecken in der Nähe von London – auf dem Ortswappen dürfte ein Rasenmäher zu sehen sein – treibt der Nachwuchs die Bevölkerung in die Verzweiflung. Er beherrscht ihr Dasein auf eine Weise, für die nur Terror das richtige Wort ist. Armeen aus Gummibärchen? Panzer aus Marzipan? Erdbeereis auf Lebenszeit? Von wegen: Die uniformierten Grundschüler, die in Midwich an die Macht gelangt sind, verbreiten Angst und Schrecken. Sie berechnen sehr genau, was sie tun.

Die Frage ist, worauf das in der britischen Horror-Serie „Midwich Cuckoos“ hinausläuft – und wie viele Zuschauer bis zum Ende dranbleiben. Zum Binge-Watching lädt diese dritte Verfilmung des gleichnamigen Romans von John Wyndham („Die Triffids“ 1951, „Wenn der Krake erwacht“ 1953, „The Chrysalids“ 1955, und „The Midwich Cuckoos“ 1957) nämlich nicht gerade ein. Mit ihrem geisterbahnflackernden Bühnenlicht und ihren starren Kinderaugen ist sie eher eine Einladung, sich noch einmal Wolf Rillas Klassiker „Das Dorf der Verdammten“ von 1960 zu Gemüte zu führen.

Doch eines muss man der von David Farr („The Night Manager“, „Hanna“) geschaffenen Sky-Serie allerdings lassen: Sie fängt stark an, bevor sie stark nachlässt. Wir treffen ein verliebtes Paar mit den Namen Zoë (Aisling Loftus) and Tom (Ukweli Roach), das von der Groß- in die Kleinstadt zieht und einen harmonischen Lebensabschnitt erwartet, eine alleinerziehende Familientherapeutin namens Susannah Zellaby (Keeley Hawes), einen ernsten Polizisten namens Paul Haynes (Max Beesley) und etliche mehr. Sie alle werden von einem mysteriösen, von aufgescheuchten Vogelschwärmen, nervösen Pferden, knisternden Überlandkabeln und defekten Ampelanlagen angekündigten Ereignis aus ihrem Alltag gekegelt.

Vorsicht vor der unbefleckten Empfängnis

Ein Stromausfall, könnte man sagen. Aber das trifft die Dramatik der Situation nicht. Denn während dieses „Stromausfalls“ sinken sämtliche Einwohner im Umfeld der örtlichen Grundschule und selbst die Pferde ohnmächtig zu Boden, und als sie wieder erwachen wie weiland Dornröschens Hofstaat – wir überspringen den Auftritt des hubschrauberflatternden Militärs in den zwölf Stunden dazwischen –, fühlen alle Frauen im gebärfähigen Alter unerwartet Leben in sich. Ganz ohne Sex.

Sicher ist nur: Die Frauen sind schwanger, und sie werden von Regierungsbeamten, denen das Phänomen nicht völlig fremd zu sein scheint, zu absolutem Stillschweigen und ständiger wissenschaftlicher Untersuchung verdonnert. Überall Aufregung, mancherorts Tränen. Susannah, die Therapeutin, und Paul, der Polizist, bekommen durch Beruf und Privatleben mehr vom Geschehen mit als die gewöhnlichen Bürger von Midwich.

Und dann sind die Kinder auch schon auf der Welt, was die Sorgenfalten in Midwich für eine Weile verschwinden lässt. Erst mit der Einschulung beginnen die Dinge knifflig zu werden: Die Kinder benehmen sich, als seien sie miteinander verbunden, und wenn man ihnen dumm kommt – können sie mit der Kraft ihrer Gedanken gefährliche Dinge anstellen. Ein Mädchen etwa lenkt in einem Trotzanfall die Hand seiner Mutter in den heißen Wasserdampf über dem Kochtopf. Zwei Jungen lassen einen Mitschüler, der auf normalem Wege gezeugt wurde, von der Schaukel fallen. Und alle starren so unheimlich in die Gegend, wie Kinder sonst eigentlich nur auf Bildschirme starren.

Das Leben in Midwich erscheint den betroffenen Familien unter diesen Umständen bald wie das Leben in einem besetzten Land. Nur leider den Zuschauern nicht. „Midwich Cuckoos“ geht auf der Hälfte der Strecke die Puste aus, und das kann auch der finster dräuende Synthie-Soundtrack der britischen Künstlerin Hannah Peel nicht verhindern. Die Frage, ob diese Geschichte wirklich weiß, worauf sie hinauswill, wird immer drängender. Und die Figuren bleiben uns gleichgültig, was bei insgesamt sieben Episoden dann doch überrascht. Jede Folge „Akte X“ kroch einem stärker unter die Haut als die ersten sechs Episoden von „Midwich Cuckoos“, die vorab einsehbar waren. Heimlich kichern darf man als Eltern hier und da trotzdem.

The Midwich Cuckoos, läuft ab Donnerstag bei Sky Atlantic.