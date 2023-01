Serie „The Last of Us“

Serie „The Last of Us“ :

Serie „The Last of Us“ : Stell dir vor, eine Pandemie vernichtet die Welt

Das Horrorvideospiel „The Last of Us“ ist für die Gaming-Szene ein Klassiker. Es hat Maßstäbe gesetzt. Jetzt wird eine Fernsehserie daraus. Sie ist aufwühlend und fast so gut wie das Spiel. Aber nur fast.

Müssen jederzeit mit einem Angriff aus dem Hinterhalt rechnen: Joel (Pedro Pacal) und Elli (Bella Ramsey) Bild: "The Last of US" Foto HBO

Der amerikanische Drehbuchautor Neil Druckmann ist im Filmgeschäft bislang unbekannt. In der Gaming-Szene gehört er als Schöpfer des Horror-Abenteuers „The Last of Us“ zu den ganz Großen. Die Geschichte von einem Mann und einem Mädchen, die sich zwanzig Jahre nach dem Ausbruch einer globalen Pandemie aus einer militärisch geschützten, aber auch militärisch beherrschten Zone he­rauswagen müssen, war sensationell feinfühlig erzählt. Es gab vielschichtige Charaktere, die sich entwickelten, Zeitsprünge und Perspektivwechsel, knackige Dialoge, herzzerfetzende Szenen, bei denen selbst härteste Gamer in Tränen ausbrachen. 2013 war das bei Videospielen keineswegs selbstverständlich.

Druckmann besaß sogar die Chuzpe, seine Story mit einem Prequel und einer epischen Fortsetzung um Aspekte zu erweitern, die einen Teil seiner männlichen Fans enorm provozierte. Auch in dieser Hinsicht konnte man den Mann nur bewundern.

Im Spiel sind wir mittendrin, nicht nur dabei

Dass nun eine Fernsehversion von „The Last of Us“ erscheint, für die Druckmann gemeinsam mit Craig Mazin („Chernobyl“) das Drehbuch schrieb, ist da nur konsequent. Die Serie ist fabelhaft geworden. Viele Szenen gleichen dem Spiel bis in die Kameraführung, während andere die Hintergründe der Pandemie und die Geschichten der zahlreichen Fi­guren detaillierter ausleuchten. In den Spielen wurden die Hauptpersonen Joel und Ellie im Rahmen des „Performance Capturing“ und „Voice Acting“ von den Schauspielern Ashley Johnson and Troy Baker verkörpert – er mit trockener Reibeisenstimme, sie mit knallhartem Teenager-Charme. Pedro Pascal („Narcos“) und Bella Ramsey („Eine lausige Hexe“) haben dieselbe Anmutung, entwickeln dieselbe Chemie, dieselbe Wärme im ruppigen, aber freundschaftlichen Um­gang miteinander.

Eine Schaufel Sand gehört allerdings doch in die Jubelmaschine: Videospiele sind ein aktives Medium, bei dem der Spieler über den Steuerknüppel eins wird mit der Figur auf dem Bildschirm. Er ist mittendrin statt nur dabei. Wenn alles so perfekt ineinandergreift, wie es bei „The Last of Us“ der Fall war, muss selbst die beste Fernsehserie im Vergleich den Kürzeren ziehen. Das Schicksal der kleinen Sarah zu Serienbeginn lässt einen Zuschauer für einige Minuten traurig zurück. Das Schicksal von Sarah im Spiel bedeutet, da man sie eben noch gesteuert hat, eine traumatische Erfahrung, von der man noch ein Jahrzehnt später nur mit Kloß im Hals berichten kann.

Die Raumerfahrung ist ebenfalls eine andere. Am Ende des zweiten Teils von „The Last of Us“ meinte der Spieler den gesamten amerikanischen Kontinent von Boston an der Ostküste über Wyoming und Seattle bis nach Kalifornien vermessen zu haben – persönlich, überwiegend zu Fuß oder Pferd. Er konnte mit Gewissheit behaupten, dass vom Land der Freiheit und des Glücks dank der Pandemie und ihrer Folgen allenfalls Inselchen übrig waren.

Diese Pandemie schien 2013, bei der Veröffentlichung des Spiels, ein unwahrscheinliches Schauermärchen zu sein. Das Szenario stand eher sinnbildlich für das Auseinanderbrechen der amerikanischen Gesellschaft oder die Gewaltspirale, die sich in Neil Druckmanns Geburtsland Israel dreht. Und cleveres Gefühlsmanagement war es auch: Der Schwarzhändler Joel und seine Fracht Ellie, die ein Vater-Tochter-Verhältnis entwickeln, wandern wie Archäologen durch die Trümmer unserer Gegenwart, aber die Katastrophenkulisse hat immer auch etwas von einem staubigen Dachboden, auf dem eine Tochter die Plattensammlung des Vaters entdeckt. Während Papa mit der Pumpgun in der Hand für Sicherheit sorgt. Genau das Richtige für Gamer, die mit dem Medium erwachsen und junge Eltern geworden waren.

Drei Jahre nach Ausbruch einer echten Pandemie mit 670 Millionen Infizierten und mehr als 6,7 Millionen Toten weltweit läuft einem die Story anders den Rücken herunter. Die Vorstellung eines Pilzes namens „Ophiocordyceps unilateralis“, der eigentlich Ameisen befällt, jetzt aber Menschen in guttural stöhnende Zombies verwandelt (und nicht einmal mit Bomben auf Hotspots gestoppt werden kann), ist natürlich weiterhin viel zu wild – aber eine unbequeme Erinnerung daran, dass nach der Covid-Pandemie womöglich vor einer anderen Pandemie ist.

Mehr zum Thema 1/

Ob das reizt, ist eine andere Frage. Die mit einem Budget von angeblich hundert Millionen Dollar verwirklichte Fernsehserie „The Last of Us“, die wie im Spiel von den Gitarrenklängen Gustavo Santaolallas durchweht wird, hat zwar das Zeug zu einem Serienhit – das Publikum, das gerade erst zwölf Jahre mit „The Walking Dead“ verbrachte und mit „Station Eleven“ eine originelle, von der Bedeutung der Kunst handelnde Pandemie-Serie geschenkt bekam, könnte des Themas aber auch ganz einfach müde sein.

The Last of Us startet in der Nacht zu Montag bei Sky und beim Streamingdienst WOW und ist auf Abruf verfügbar..