ZDF setzt Animationsserie um : Fernsehen aus dem Mumintal

Die Zeiten sind finster, aber es naht eine Familie, die uns daran erinnert, was Zusammenhalt, Respekt, Liebe, Phantasie und die Kraft von Marmelade ausrichten können: Das ZDF hat die Rechte an der finnisch-britischen Serie „Moominvalley“ erworben. Die erste Staffel, die von einem mitreißenden Pop-Soundtrack begleitet wird, war letztes Jahr in den Heimatländern der Produktion und Japan zu sehen. Nun wird sie für die Ausstrahlung im Kika und im ZDF synchronisiert. Zum Jahresende soll es ein Wiedersehen mit der gutmütigen, aber verschrobenen Muminfamilie geben und mit Geschöpfen im Umfeld der Trolle wie der kleinen Mü, dem Freigeist Schnupferich, den gewittersüchtigen Hatifnatten oder der gespenstischen Morra, die erfrieren lässt, was sie berührt.

Erfunden hat sie die finnlandschwedische Schriftstellerin und Grafikerin Tove Jansson, deren Kinderbuchklassiker im Original zwischen 1945 und 1970 erschienen. Sie handeln von der Geborgenheit eines idyllischen Tals, die sich trotz bedrohlicher Ereignisse niemals verliert. Aber wie schlägt sich die Serie im Vergleich mit den mit psychologischem Feingespür geschriebenen Büchern? Wir haben Sophia Jansson und Roleff Kråkström gefragt, die das Erbe der Schriftstellerin und Grafikerin Tove Jansson (1914 bis 2001) verwalten.