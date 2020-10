Die Serie „I May Destroy You“ : Manchmal hilft nur noch das Meer

Es beginnt mit einer den Zeitgeist beängstigend genau treffenden Mischung aus Belanglosem und Aufdringlichem. Das macht die ersten Folgen der in vielerlei Hinsicht überraschenden Serie „I May Destroy You“ für den Zuschauer zu einem zwiespältigem Erlebnis. Erst mal sieht man jungen Menschen beim Kommunizieren, Urinieren, Feiern und Kiffen zu – und denkt: harmlos. Was wollen die? Schön und smart sein. Noch in den meisten populären Serien sind die Menschen, oder zumindest die Sidekicks der Protagonisten, schön und smart, bestenfalls auch noch witzig. Und deshalb bleibt ihr Miteinander oft folgenlos: Schauwerte werden aus einer zutiefst menschlichen, aber nie so wirkenden Unbeholfenheit kreiert, dank der in den ersten zwei Dritteln einer beliebigen Staffel alle ehrliche Kommunikation zwischen den Figuren scheitert.

Doch das britische Multitalent Michaela Coel („Chewing Gum“, 2017), die die Protagonistin Arabella spielt – eine durch ihren buchgewordenen Twitteraccount („Chronicles of a Fed-Up Millennial“) berühmt gewordene junge Londoner Autorin – und das Drehbuch geschrieben hat, verleiht der Hauptrolle mit ihrer schon beinahe anstrengenden Präsenz eine Anziehungskraft, die klarmacht, dass es hier um mehr geht als das oberflächliche Meinungseinerlei mündiger Millennials. Also folgt man ihr: Vom italienischen Ostia ins regnerische London – von Pandemie nirgends eine Spur – und zurück. Die Folgen springen in Raum und Zeit, damit sich das Grauen, das in ihnen nistet und sich in der ersten Episode nur in einem kurzen Flashback zeigt, langsam aus ihnen herausschälen kann.

In London will Arabella mit Hilfe ihres neuen Agenten gerade einen zweiten Buchvertrag an Land ziehen, pendelt aber bald hilflos zwischen Schreibblockade und dem Wunsch, die in Italien erlebte ausschweifende Freiheit möge niemals enden. Wenig später sehen wir sie nach gelebter Ausgelassenheit – diese Serie ist eine der wenigen, in der Tanzszenen glaubwürdig aussehen und gute Laune verbreiten – taumelnd in der „Ego Death Bar“. Dann kommt ein schneller Schnitt, und Arabella sitzt wie betäubt vor ihrem Buch-Entwurf, den sie in wenigen Stunden vorstellen muss. Die Präsentation gerät zum Desaster, Arabella steht völlig neben sich und scheint nicht einmal zu wissen warum.

Feinfühliger Umgang mit einem traumatischen Thema

Dem Zuschauer geht es ähnlich, obwohl die Serie unter der Regie von Sam Miller und Coel selbst mit einem fast unheimlichen Sinn für organischen Bildfluss (Schnitt: Christian Sandino-Taylor, Lindsey Woodward und Mike Phillips, Kamera: Adam Gillham) verständlich erzählt wird. Wenig bleibt hier im Ungefähren, nur das Entscheidende wird nicht gezeigt: Allein eine kurz aufleuchtende, in rotes Licht getauchte Erinnerung zeigt an, was ihr widerfahren ist. Als Arabella versucht, die Geschehnisse der Nacht mit Hilfe ihres reichen Bankerfreundes Simon (Aml Ameen) zu rekonstruieren, wird langsam klar, was passiert ist: Jemand hat ihr etwas ins Getränk geschüttet und sie danach vergewaltigt.

Erst als sie bei der Polizei noch davor warnt, voreilige Schlüsse zu ziehen, weil nicht sein kann, was nicht sein darf, und ihre Tränen doch etwas anderes sagen, begreift auch der Zuschauer mit unerwarteter Wucht, was vorgefallen ist.

Der feinfühlige Umgang mit dem traumatischen Thema sexueller Gewalt gegen Frauen, der sich von Beginn an nicht auf die Tat, sondern die Folgen für Arabella konzentriert, ist nur eine der beeindruckenden Leistungen von „I May Destroy You“. Die Serie, die Arabella auch nach der aufgedeckten Tat als freie, neugierige und abenteuerlustige Frau zeigt, begeht nicht den Fehler, sie rein auf die Opferrolle zu reduzieren. Das führt dazu, dass die Serie nicht bei der Gewalt verharrt, sie verleibt sie sich ein. Von nun an ist sie ein Teil von Arabella und der Realität der Serie – doch beide bestehen sie aus so viel mehr.

Mehr zum Thema 1/

Groß wird die Serie, die viel Geduld, Offenheit und Konzentration erfordert, weil sie vermeintlich immer zu viel zeigt und wenig filmische Tabus akzeptiert, indem sie es schafft, die gesamte Bandbreite des körperlichen und geistigen Miteinanders zwischen Menschen aufzuspannen. Auch wird der Kampf für das Gute, Wahre und Schöne hier nie mit ideologischer Verbissenheit oder aufgrund falsch verstandener Profilneurosen geführt. Coel hat keine Angst – vielleicht erklärt das auch das weiche Wort „may“ im Titel der Serie –, das Komische gleichberechtigt neben die Tragik zu stellen. Manchmal nur in Form einer geschickt plazierten Requisite wie einer ulkigen Schlafmaske.

I May Destroy You ist ab heute auf Sky Q, Sky Go und Sky Ticket abrufbar und läuft ab dem 24. Oktober auf Sky Atlantic.