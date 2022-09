Serie „Cyberpunk: Edgerunners“ : Maschinen haben keine Tränen

Die große Gefahr, die in Zukunftserzählungen des „Cyberpunk-Genres“ heraufbeschworen wird, ist nicht die, dass die Menschen einst von Maschinen beherrscht werden, sondern, dass wir uns in ihren Träumen verlieren. Denn das schlösse Widerstand aus. Der Verlust der eigenen Persönlichkeit bedeutet hier, die Träume eines anderen nicht nur zu träumen, sondern leben zu wollen.

Axel Weidemann Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Um diesen Grenzgang zwischen Maschinen- und Menschenwelt, den Kampf zweier Persönlichkeiten im selben Körper und die Frage nach dem Unterschied zwischen Seele und Software ging es in dem ambitionierten Videospiel „Cyberpunk 2077“. In einem seiner stärksten Momente, in dem der Spieler sich am Scheideweg befindet, umgeben von der zwielichtigen Schwärze des virtuellen Raums jenseits des „Gitters“, eine dünne Brücke aus Licht und Daten überquerend, zitiert eine androgyne Stimme T. S. Eliots „The Love Song of J. Alfred Prufrock“: „Streets that follow like a tedious argument / Of insidious intent / To lead you to an overwhelming question . . . / Oh, do not ask, „What is it?“ / Let us go and make our visit.“

Und so wie man eine Lesung, ein Theaterstück oder ein Konzert besucht haben muss, um sie als bewusstseinsbildende Prozesse zu verinnerlichen, empfiehlt es sich, den Weg durch dieses Videospiel bis zum beschriebenen Punkt selbst vollzogen zu haben, um das neuronale Feuerwerk bis in die den Controller haltenden Fingerspitzen zu spüren, das diese Kombination aus Bild, Ton und der Simulation von Teilnahme auslöst – in die hinein Eliots Poesie wie eine Sonne explodiert.

Hier tüfteln Konzerne an der Fortentwicklung des Menschen

Wer aus nachvollziehbaren Gründen den Weg dahin scheut, kann sich zumindest von einer zweidimensionalen Auskopplung aus dem qua Spielekonsole oder PC begehbaren „Cyberpunk“-Universum der polnischen Entwickler von „CD Projekt Red“ die Neugier kitzeln lassen: „Cyberpunk: Edgerunners“ heißt die Anime-Serie, die bei Netflix startet und ihre Zuschauer in die neondurchflutete Metropole „Night City“ entführt. Hier tüfteln mächtige Konzerne fern jeder Ethik an der Fortentwicklung des Menschen, der Ausweitung seines Bewusstseins und seiner Arbeitswelten. Um sich gegenseitig in Schach zu halten, bedienen sie sich Söldnern, die außerhalb des Rasters operieren: pistolenschwingender Chromecowboys, Sirenen, die Algorithmen bezirzen, und Kolossen, deren menschliche Essenz von Chips, Drähten, Plastik und Metall durchwoben ist – was ihr Nervenkostüm fadenscheinig macht.

Mit einem Koloss beginnt die Erzählung, mit einem, der zu sehr Titan sein wollte und dafür seine Seele gegen „Chrom“ getauscht hat. „Cyberpsychose“ werden jene Fälle genannt, in denen sich das Gehirn der Last der maschinellen Teile ergibt. Sie müssen durch ein „Max-Tac“, ein Spezialteam im wahrsten Sinne des Wortes, ausgeschaltet werden. Man soll sich nicht täuschen lassen: Auch wenn es für einen Moment nach einer dieser Highschoolaufhängungen aussieht, sind wir nach drei der halbstündigen Folgen mittendrin: David, der nach dem Unfalltod seiner Mutter aus der Kaderschmiede des japanischen Arasaka-Konzerns fliegt, lässt sich – er braucht Geld – mit einem Team von Söldnern ein, das bald in einen Konzernkrieg verstrickt ist, den es nicht überblickt.

Dass das Videospiel das Interesse an der Serie befeuert und umgekehrt, steht außer Frage. Doch steht beides für sich, auch wenn es Freude bereitet, markante Designs, Marken und Figuren aus dem Spiel in der Serie wiederzuentdecken. Die Zeichner des japanischen Anime-Studios Trigger haben sich diese Elemente, die auf dem Pen-&-Paper-Rollenspiel „Cyberpunk“ des auch im Vorspann genannten Mike Pondsmith basieren, mühelos zu eigen gemacht. Regisseur Hiroyuki Imaishi („Gurren Lagann“, „Kiru ra kiru: Kill la Kill“, „Promare“) legt den Fokus allerdings weniger auf elegische Momente, die das Genre durchaus in sich birgt, sondern versucht die Action mit poetischen und, wie es sich für einen Anime gehört, immer knapp am Kitsch vorbeischrammenden Bildern in Zeitlupen und eingefrorenen Gewaltexplosionen einzufangen. Virtuos werden verschiedene Zeitebenen parallel erzählt, wechselt das Tempo fast übergangslos von Romanze auf Roboterkörperhorror.

Mehr zum Thema 1/

Die schönen kleinen Schmutzigkeiten dieser Zukunft – Sex ist in „Cyberpunk“ ein Leistungsversprechen, das im virtuellen Raum mehr Neuronen ansteuern kann als in der Wirklichkeit – beschreibt die Serie im Vorbeigehen; ebenso wie ihre emotionale Ausgehöhltheit: Nachdem der „Ripper-Doc“ den Tod seiner Mutter bescheinigt hat, drückt er David ein Tablet in die Hand, auf dem ihm eine Computerstimme die günstigsten Bestattungsoptionen aufzählt. Doch auf echte Erlösung hofft hier sowieso niemand mehr – allenfalls auf das Geld, sich wenigstens einen kurzen Blick ins Reich der großen und verheißungsvollen Maschinenträume zu gönnen, um im Spalt zwischen Licht und Dunkel nur für eine künstlich gedehnte Sekunde mitzuträumen: von etwas, das uns noch zu Tränen zu rühren vermag.

Cyberpunk: Edgerunners läuft bei Netflix.