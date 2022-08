Netflix-Serie „Buba“ : Der Schmerzensmann träumt von Disneyland

So geht es natürlich auch. Bevor jemand „kulturelle Aneignung“ brüllen kann – und gebrüllt wird immer, wie jüngst der Abbruch eines Konzerts der Schweizer Gute-Laune-Band Lauwarm zeigte, weil Weiße offenbar keinen Reggae spielen oder Rastazöpfe tragen dürfen –, bevor also jemandem die lauwarme Empörung hochkommt, einfach schon den nächsten Looping schlagen. Dass eine kartoffelige Trottelgruppe aus lauter Lauras und Christians sich zu Albanern erklärt, weil das im Mafiabusiness furchterregender klingt, und dann zu albanischer Pseudomusik albanische Hochzeiten samt weißen Pils-Mützen und aufgeklebten Geldscheinen feiert, ist eigentlich der Gipfel der „cultural appropriation“, aber zugleich eben auch ein großer Karneval. Der Film „Buba“, ein polternd lustiges Spin-off der erfolgreichen Netflixserie „How to Sell Drugs Online (Fast)“, nimmt damit die Identitätsbehauptung in die Handlung selbst hinein – und so prompt wieder zurück.

Aufregen könnten sich immerhin noch die konkurrierenden Albaner, mit denen sich die erwähnten Kleinhirnkriminellen rund um Boss Doro (Maren Kroymann, diesmal recht wortkarg und gar nicht wirklich Bubas Mutter, wie wir erfahren) einen Privatkrieg ums Drogengeschäft liefern. Doch die rivalisierende Bande besteht selbst nur aus Fake-Albanern, hat die Nummer sogar erfunden und erhält daher Geld von den verfeindeten Kopisten, weil die ja ihre erfolgreiche Marke mitbenutzen. Dann tauchen echte Albaner auf, aber was heißt schon echt, wo jedes Nicken gut albanisch Nein bedeutet und umgekehrt? Irgendwann versinkt einfach alles in einem gewaltigen Tohuwabohu aus eigen und fremd, Schuld und Unschuld. Aus diesem Durcheinander geht der nach einem Monsterdämon benannte Buba, eigentlich Jakob Otto, hervor wie ein Otto aus der Asche.

Um ihn, Buba, der in der Serie zum Dealer des (bald enttäuschten) Vertrauens der jungen Helden aufsteigt und sich am Ende der ersten Staffel aus Versehen das Hirn aus dem Kopf pustet – die Szene wird wiederholt; mehr muss man auch nicht wissen –, dreht sich der gesamte Film.

Und weil der immer authentische Bjarne Mädel diesen abgehalfterten Kleinganoven spielt, sind selbst stulligste Szenen ein Genuss. Wie man auf die Idee kommen konnte, Mädel nach einer Staffel abzuservieren, bleibt ohnehin unergründlich. Mit der Ausweitung in die Vorgeschichte hinein wurde das elegant umschifft. Dass die beiden Bubas (aus Film und Serie) nicht zusammenpassen, auch wenn am Drehbuch mit Philipp Käßbohrer, Natalie Thomas und Sebastian Colley drei der Serienautoren beteiligt waren (neben Isaiah Michalski und Boris Kunz), ist inhaltlich weitgehend schnurz und wird ästhetisch dadurch verwischt, dass erneut Arne Feldhusen schräge, schnelle, bunte Regie führte.

Der harte Bursche ist ein Harmoniebolzen

Anders als der harte Bursche der Serie wird Buba nun als sensibler Harmoniebolzen unter der Fuchtel seines verstrahlten Bruders (Georg Friedrich) geschildert. Von Kindheit an leidet Jakob an einem massiven Schuldkomplex, der sich so dramatisch wie ulkig erklärt: Er nämlich war jener Breakdancer, der in den Achtzigerjahren den legendären Wettbewerb in Oer-Erkenschwick gegen Leonardo di Caprio gewonnen hat („Wer ist jetzt der König der Welt?“). Zur exakt selben Zeit verunglückten seine Eltern; nur der Bruder überlebte verletzt. Der naive Jakob schlussfolgert, das Fatum funktioniere arithmetisch. Wenn es ihm gut geht, geschieht etwas Schlimmes. Also sorgt er dafür, dass es ihm konstant schlecht geht. Keinen Schlägen geht er aus dem Weg: ein Schmerzensmann des Wangehinhaltens. So zieht der Bruder, der stets dafür plädiert, „dass die Ottos größer denken“, ihn in immer heftigere Gaunereien hinein, bis die beiden – Details tun nichts zur Sache – als Geldeintreiber in Doros Bande landen. Das Ziel: einmal Achterbahn fahren im Disneyland Kalifornien.

Eine Liebeshandlung gibt es natürlich ebenfalls. Schlechten Gewissens ob so viel Glück ist Buba in die Tätowiererin Jule (Anita Vulesica) verknallt, die seinen Körper verunziert und ihn letztlich zu einem Snack vom Baum (oder eher Saum) der Erkenntnis verführt. Die Story also ist dünn wie Cellophan und hat außer ein paar recycelten Gags – der als Abszess am Bauch mitgeschleppte Zwillingsbruder eines Schmalspurmafiosos; die albanische Kopfschütteln-Nicken-Verdrehung – mit der witzig, aber nicht flapsig erzählten Serie so gut wie nichts zu tun.

In den besten Momenten stellt sich eine Atmosphäre ein, die an frühe Detlev-Buck-Filme erinnert, ohne je deren träumerische Hintergründigkeit zu erreichen. Auch mit Heinz-Strunk’scher Humormelancholie versucht es der Film hier und da, vielleicht ist das auch nur Mädels fabelhafter Darstellung und seinem unentrinnbaren Hundeblick zu verdanken. Aber immer wieder landet die Erzählung auf dem Hosenboden der krachenden Pointe (bis hinunter zu Dialektwitzen) oder der billigen Anzüglichkeit (von der Pferdemasturbation bis zum Eierschaukel-Tattoo): ein Humormassaker.

Ein flotter Spaß ist das Ganze gleichwohl; das Timing der Gags stimmt, die Optik ist liebevoll schrammelig, und der permanente Märchenbezug („immer nur die deutschen Originalmärchen, nicht dieses weichgespülte Zeug von Disney“) funktioniert. Sein – wohl eher junges – Publikum wird der Film finden. Es läuft gerade rund für die Kölner Bildundtonfabrik (btf), die erst vor einigen Tagen mit Jan Bonnys urkomischer, aber zugleich erschütternder Wirecard-Serie „King of Stonks“ Netflix um eine hinreißende Produktion bereichert hat. Etwas mehr von deren echtem Wahnsinn hätte dem behaupteten in „Buba“ gutgetan. Aber vielleicht handelt es sich ja auch um mentale Aneignung und fällt bald unters Darstellungsverbot.

Buba ist von heute an bei Netflix abrufbar.