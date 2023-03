Aktualisiert am

MeToo in der Schweiz : Kein Harvey Weinstein, aber auch sonst nichts?

Die Vorwürfe der Journalistin Anuschka Roshani gegen ihren früheren Chef beim „Magazin“ des „Tages-Anzeigers“ wühlen die Schweiz weiter auf. MeToo will hier keiner haben.

Klagt an: Anuschka Roshani Bild: Noe Fulm

Was macht eine Zeitung, wenn sie zeigen will, „wie unseriös und manipulativ führende Medien zu Werke gehen, wenn es darum geht, einen Skandal zu vermarkten“? Was bleibt ihr, wenn Journalisten „sich mit Enthüllungen überbieten“? Sie verpasst ihrer Erzählung ein Leitmotiv, das vom Titel bis zur Pointe durchgezogen wird: „#MeToo im Schweizer Journalismus“.

So hält es jedenfalls die „Neue Zürcher Zeitung“ (NZZ). Unter der Überschrift „Der ,Spiegel‘ bastelt einen Weinstein“ befasste sich das Blatt mit den Vorwürfen der Journalistin Anuschka Roshani gegen Finn Canonica, ihren einstigen Chef beim „Magazin“ des „Tages-Anzeigers“ in Zürich: Da geht es um Sexismus, Mobbing, eine Prise Rassismus und Hakenkreuze, mit denen er in ihren Manuskripten deutsche Begriffe ankreuzte.