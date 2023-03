Triggerwarnungen gehören zu den Dingen, die, wie das Gendern, Diskussionen auf Hochtouren bringen. Nötig, sagen die einen, die von den anderen wiederum als Schneeflöckchen bezeichnet werden – gewisse Dinge muss man aushalten. Vielleicht sorgen diese Warnungen aber nicht immer dafür, den darauffolgenden Inhalt zu meiden, sondern stimmen Leser und Zuschauer auf das ein, was sie erwartet.

Selten schien das angebrachter als bei „Sterben für Anfänger“, einer Dokuserie, die heute bei RTL+ startet. In sechs Folgen beschäftigen sich der Moderator Steffen Hallaschka und die Dragqueen Olivia Jones mit dem Tod – in all seinen Facetten. Nun könnte man sagen: Sterben ist sterben, wer eine solche Sendung schaut, weiß, was kommt. Aber so einfach ist es nicht. Denn Tod und Beerdigung können mit Humor, ja gar Klamauk erzählt werden, das beweisen nicht zuletzt die Bestatterkomödien (eine von ihnen trägt sogar den gleichen Titel wie die RTL-Serie).