Tolkien-Serie bei Amazon : Segeln oder sinken?

Patrick McKay, J.D. Payne, Lindsey Weber – wie schafft man es bei einer Umsetzung des Werks von J.R.R. Tolkien, aus dem Schatten von all dem zu treten, was bereits war?

Patrick McKay: Wir sind alle Bewunderer von Tolkiens Werk, und es gibt so viele großartige Adaptionen. Die Filme von Peter Jackson sind jetzt schon eine Art Klassiker. Da versinkt man als Geschichtenerzähler und Filmemacher leicht im Staunen darüber, wie gut Mittelerde schon von anderen erzählt wurde und wie sie Dinge be­rührt haben, die auch Tolkien wichtig waren.

Aber wie löst man sich davon?

McKay: Wir hätten viel zu große Angst gehabt, eines seiner Bücher zu verfilmen, wenn wir nicht überzeugt gewesen wären, eine Geschichte zu er­zählen, die sich stark von allem unterscheidet, zeitlich abgetrennt ist und für sich steht. Sie spielt im zweiten Zeitalter, Tausende von Jahren vor Frodo und Gollum. Dass wir damit auch Tausende von Jahren weit entfernt von den filmischen Adaptionen sind, half auch psychologisch – also unserem Selbstverständnis, etwas zu kreieren, das selbständig und vertraut zugleich ist.

Die Serie beginnt mit einem Papierschiffchen, bei dem die Frage gestellt wird, ob es sinkt oder segelt. Gibt es einen Punkt, an dem man als Kreativer weiß, ja, unser Projekt segelt?

J.D. Payne: Das ist eine sehr subjektive Angelegenheit. Jeder legt seine Maßstäbe an. Amazon hat seine Perspek­tive, die Produzenten ihre und wir wieder eine andere. Für mich segelt es, wenn die Serie jemanden berührt und zu einem emotionalen Erlebnis wird, wenn sie sich mit dem, was Tolkien in diese Welt entlassen hat, verbindet. Aber es gibt viele Wege, um Erfolg zu definieren.

McKay: Ich bin froh, dass Sie die Szene erwähnen. Es erinnert mich an et­was. Wir haben viele Tage gedreht, das Ganze war eine Herzensarbeit, die mehr als viereinhalb Jahre dauerte. Irgendwann mittendrin machte ich ein Nachmittagsschläfchen, und als ich auf­wachte, hatte ich diesen intensiven Traum. Es ist ja manchmal so, dass unser Gehirn während des Schlafes Verbindungen knüpft, die es normalerweise nicht macht. Und, ja, was soll ich sagen, ich hatte plötzlich dieses Ge­fühl, dass das Papierschiff die Metapher für unser ganzes Unternehmen ist, und die Klammer schließt sich in der ersten Episode, wenn sie [die Elfendame Galadriel] auf dem echten Schiff steht – und plötzlich leuchtete da ein Netz von Verbindungen in meinem Kopf, das ich mich nicht traute weiterzuverfolgen, weil ich Angst hatte, es weiterzudenken. Aber, ja, seitdem ist es für mich mit der Show und ihrem Werden verknüpft. Doch ob es segelt oder nicht, hängt letztlich nicht nur von uns ab.

Was hätten Sie J.R.R. Tolkien gern gefragt?

McKay: Eine Milliarde Dinge! Wir hatten ihn zwar nicht an unserer Seite, aber wir waren nah dran.

Lindsey Weber: Wir haben eng mit dem Tolkien Estate zusammengearbeitet und mit Simon Tolkien [der Enkel des Schriftstellers], der uns be­ratend zur Seite stand. Dadurch hatten wir jemanden, den wir stets anrufen und mit Fragen löchern konnten. Dazu, wie etwas zusammenpasst oder welche Absichten im Legendarium [die Gesamtheit der Geschichten über Tolkiens Universum] verfolgt werden. Wenn ich aber Tolkien fragen könnte, würde ich ihn nach all den Dingen fragen, die er nicht mehr aufschreiben konnte.

Payne: Als Fan würde ich versuchen, ihn heimlich beiseitezunehmen und zu fragen, sag, wer ist Tom Bombadil wirklich?

Celebrimbor, der große Elfenschmied, sagt in einer Szene, wahre Schöpfung braucht Opfer. Was war ihr größtes Opfer?

McKay: Schlaf!

Weber: Wir haben viel geopfert. Wir haben alle Familien und Kinder und wir sind mit ihnen nach Neuseeland ge­zogen. Wir haben Partner mit eigenen Karrieren, die uns dennoch unterstützt haben. Wir fanden uns plötzlich mitten in einer Pandemie wieder und konnten nicht zurück zu unseren Liebsten. Und während alle, denen es ähnlich ging, jeden Tag wieder am Set erschienen, wurde uns klar, dass die Geschichte, die wir umzusetzen versuchten, genau davon handelt, seine Heimat und seine Liebsten zurückzulassen. So etwas ist nicht einfach nur ein Job. Wir haben daran geglaubt und wollten, dass es das wert ist. Es war für mich ein großes Privileg, für einen Mo­ment die Steuerfrau zu sein.