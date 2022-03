Heimreise in die Ukraine : Was sollen die Jungs sagen, die schon kämpfen?

Volodymyr Skvortsov will dem Morden in seiner Heimat nicht tatenlos zusehen. Er bricht aus Norddeutschland auf zur „Heimreise in den Krieg“. Es gebe keine andere Wahl als Widerstand gegen den russischen Angriff.

Volodymyr reist in seine Heimat Ukraine, in den Krieg. Bild: Radio Bremen /William Dubas

Die Bilder aus seiner Heimat lassen Volodymyr Skvortsov nicht ruhen. Er lebt mit seiner Familie im niedersächsischen Nordenham an der Unterweser, im Frieden. Der Vernichtungskrieg, den die russische Armee auf Befehl des Machthabers Wladimir Putin in der Ukraine führt, ist geografisch gesehen anderthalbtausend Kilometer entfernt. Für Volodymyr Skvortsov hat das keine Bedeutung. Der Krieg sucht seine Familie heim, seine Freunde, seine Heimat. Und so fährt er dem Flüchtlingstreck entgegen, den Wagen und den Anhänger vollgepackt mit Hilfsgütern. So beginnt Volodymyr Skvortsovs „Heimreise in den Krieg“.

Michael Hanfeld verantwortlicher Redakteur für Feuilleton Online und „Medien“. Folgen Ich folge

Wann und ob er zurückkehren kann, ist für den Sechsunddreißigjährigen ungewiss. Versprechen kann er das seiner Familie nicht. Nicht seinen beiden Kindern, die ihm zur Abreise ein Bild gemalt haben – „Der beste Papa der Welt, Du bist unser Superheld“ –, nicht seiner Mutter, nicht seiner Frau Katja. Sie vermag bei ihren eigenen Verwandten in Russland kaum mit der Wahrheit über diesen Krieg durchzudringen. Die sagten ihr, das sei „Fake“, es gehe darum, die „Brüder vom Faschismus“ zu befreien. Putins Propaganda, die Erziehung zum Hass, wirkt.

Menschen, die für ihre Freiheit kämpfen

Volodymyr Skvortsov ist ein Held, einer von sehr, sehr vielen. Er ist einer von den Menschen, die für ihr Leben, ihre Rechte, ihre Freiheit und ihr Land kämpfen. Warum er sich entschlossen habe, will der Kameramann William Dubas, dessen Familie ebenfalls aus der Ukraine stammt, während der Fahrt von Volodymyr wissen. Das ist ganz einfach. Das ist nicht „Hurra, hurra“, auf in den Krieg, sagt Volodymyr. „Das ist unser Land, das sind unsere Familien. Was sollen denn die Jungs sagen, die schon kämpfen?“ „Es ist schwer, sehr schwer“, hat Volodymyrs Mutter Halya zum Abschied gesagt. Als ihr Sohn an der polnisch-ukrainischen Grenze ankommt, tönt das Navi: „Du hast Dein Ziel erreicht.“

Video starten Trailer : „Heimreise in den Krieg“ Video: ARD, Bild: Radio Bremen /William Dubas

Sein endgültiges Ziel erreicht Volodymyr nach einigen weiteren Kilometern. Die Stadt Tscherwonograd, nahe der Grenze. Hier wuchs er auf, von hier zog es ihn im Alter von sechzehn Jahren nach Deutschland. In Tscherwonograd hat er Freunde. Er besitzt dort eine Wohnung, die er nun Flüchtlingen aus der im Süden der Ukraine gelegenen Stadt Mikolajiw überlassen hat. „Es gibt dort nichts mehr, wohin man zurückkehren könnte“, sagt die Mutter der Familie. Ihr kleiner Sohn wünscht sich nur, dass sein Bruder und sein Vater, die gegen die russische Armee kämpfen, nicht von Kugeln getroffen werden. Am Ende des Films werden die Vertriebenen weiterziehen. Sie wollen nach Oldenburg, in die Gegend von Volodymyrs Familie, er bringt sie zur Grenze.

Von seinen Freunden sieht Volodymyr zunächst keinen einzigen. Er verteilt die Hilfsgüter aus seinem Anhänger – Medizin, Lebensmittel, Schutzausrüstung – an den vorgesehenen Stellen, fährt nach Lwiw. Die Stadt ist voller Flüchtlinge, die Bahnhofshalle mit Menschen überfüllt. Volodymyr lässt sich registrieren, wird aber nicht direkt zur Territorialverteidigung eingezogen. Vor dem Meldebüro hat sich eine lange Schlange gebildet, Frauen und Männer, Junge und Alte. Einer ist gerade erst achtzehn geworden. Fürchtet er sich? Man muss sich verteidigen, sagt der Junge. „Wir haben keine andere Wahl.“ Zuhause, sagt eine Frau mittleren Alters, hätten sie immer Russisch gesprochen, das sei nie ein Problem gewesen. Doch nun werde sie kein Wort Russisch mehr sprechen.

Volodymyr findet seine Freunde schließlich. Sie haben sich alle bei der Territorialverteidigung, der ukrainischen Heimatarmee gemeldet und eine Verteidigungsstellung bezogen. Bei niemandem hier herrscht nationalistischer Enthusiasmus, eher Pflichtgefühl, heißt es in der Reportage aus dem Off. Und genau so ist es. „Heimatverteidigung in Privatklamotten“ lautet der Text der Reportage an dieser Stelle. Es gebe mehr Freiwillige als Waffen. Die Ukrainerinnen und Ukrainer, das zeigt auch dieser Film, sind unerschütterlich. Sie sehen der grausamen Realität ins Auge. Sie wissen, dass Putin seine Armee losgeschickt hat, um sie zu vernichten. Sie haben keine Wahl. „Das ist mein Land, Rückzug ist keine Option“, sagt einer nüchtern. „Wenn die nicht von selbst aus unserem Land verschwinden“, sagt ein anderer, „werden wir sie vertreiben“ – zurück in die Höhle, in der ihr Anführer sitzt.

Volodymyr Skvortsov fährt hin und her, liefert, was dringend gebraucht wird, und fährt schließlich die Geflüchteten aus seiner Wohnung an die Grenze. Auf der andere Seite wartet seine Frau Katja. Für ihr Wiedersehen haben die beiden zehn Minuten, dann muss Volodymyr wieder zurück, in seine Heimat, in den Krieg. Wann die beiden sich wiedersehen, weiß niemand.

Die ARD zeigt die Reportage Heimreise in den Krieg von William Dubas und János Kereszti heute um 20.30 Uhr, im Anschluss an den um 20.15 Uhr beginnenden Brennpunkt: Krieg gegen die Ukraine.