Reform des Kulturradios hr2 : Und es wird doch keine Dudelwelle

Seit gut einem Jahr wird im Hessischen Rundfunk und in der Öffentlichkeit heftig um die Zukunft des Radiojuwels hr2-Kultur gestritten. Jetzt gibt es einen Kompromiss. Der Plan liegt der F.A.Z. vor. Was steht drin?

Um zu verstehen, was sich seit dem Sommer des vergangenen Jahres im Hessischen Rundfunk rund um die inzwischen – und zum Glück – nur noch „Neuausrichtung“ genannte, ursprünglich als Radikalabschaffung geplante Reform der Radiowelle hr2-Kultur abgespielt hat, bieten sich drei zeitlos aktuelle Vergleiche an: Thornton Wilders Bühnenparabel „Wir sind noch einmal davongekommen“ von 1942 sowie Heinrich Bölls unverwüstliche Kurzgeschichten „Doktor Murkes gesammeltes Schweigen“ (1955) und „Es wird etwas geschehen“ vom Jahr danach. Also: der Reihe nach und von hinten nach vorne.

Jochen Hieber Freier Autor im Feuilleton. F.A.Z.

Bölls namenloser Ich-Erzähler schildert den Arbeitsalltag in „Alfred Wunsiedels Fabrik“. Dort beginnt jeder Morgen mit der dynamischen Chefparole: „Es muss etwas geschehen!“, worauf die Belegschaft unisono antwortet: „Es wird etwas geschehen!“

Im Hessischen Rundfunk lautete die Intendantenparole im Sommer des vergangenen Jahres: „digital first!“ Und aus dem Sender schallte es: „Eine grundsätzliche Richtungsentscheidung muss her! Dazu gibt es keinen Plan B!“ Die Konsequenz: Aus hr2-Kultur, dem linearen Vollprogramm mit Literatur, Kunst, Kritik, Theater und Musik, sollte ein reiner Klassiksender werden, eine Konserven-Abspielstation für Bach, Mozart, Beethoven et al., während die Inhalte und Themen des aktuellen Kulturgeschehens samt und sonders in die fünf anderen Radiowellen des Hessischen Rundfunks, vor allem jedoch ins Internet sowie auf die Plattformen der sozialen Medien auszulagern wären – üppige Streuverluste wurden billigend in Kauf genommen, ja: sie waren erwünscht. Kultur, war zu hören, sei ohnehin etwas für ältere und alte Elitebürger, jedenfalls das Gegenteil von jung, sexy und dynamisch, weshalb man sich von manch Überkommenem nun eben trennen müsse.

In „Doktor Murkes gesammeltem Schweigen“ müht sich der titelgebende Radioredakteur aus der „Abteilung Kulturwort“ bereits vor 65 Jahren, den Modernisierungs-Vorgaben des Intendanten und dessen aufgeblasenen Chefideologen – bei Böll: „Professor Bur-Malottke“ – gerecht zu werden, indem er aus den Sendebändern das Überkommene herausschneidet und durch einen geschmeidigen Neu-Sprech ersetzt: damals eine fabelhafte Satire auf die flotte Entsorgung des nationalsozialistisch kontaminierten Mitläuferjargons. Kongenial verfilmt wurde die Kurzgeschichte mit dem Kabarettisten Dieter Hildebrandt in der Titelrolle im Jahr 1964 – übrigens in den Kulissen des einst hochmodern, ja futuristisch anmutenden Frankfurter Funkhauses am Dornbusch, das in seinen architektonischen Grundfesten bis heute besteht.

Auch der Drang zum Neu-Sprech hat sich dort über die Jahrzehnte hinweg offenbar erhalten, wenngleich inzwischen der Jargon der Unternehmensberater zum Gardemaß wurde. Jedenfalls haben die Begriffserfinder im Hessischen Rundfunk im Frühherbst 2019 gleich auch ein Monstrum in die Welt gesetzt, das es unbegreiflicherweise noch nicht in die Auswahl zum Unwort des Jahres geschafft hat. Das Monstrum heißt „Kultur-Unit“ und meint, selbstredend im Zug einer „Stärkung der digitialen Produkte“, eine Art Megaredaktion für Radio, Fernsehen und Internet, die – selbstverständlich von einem zentralen „Kultur-Desk“ aus – sämtliche Aktivitäten des Senders in Sachen Ästhetik und Lebensstil planen, realisieren und über die einzelnen Abspielstationen verteilen soll. Für die vergleichsweise kleine Radiowelle hr2-Kultur, die mal etwas weniger, gegenwärtig aber wieder deutlich mehr als hunderttausend Zuhörer pro Tag gewinnt, war in diesem Konzept nur noch eine Randexistenz vorgesehen – gleichsam die Statistenrolle für wohltönendes Hintergrundrauschen in direkter Nachbarschaft zu Doktor Murkes „gesammeltem Schweigen“.