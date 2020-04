Die Organisation „Reporter ohne Grenzen“ (ROG) veröffentlicht heute ihre jährlich erhobene „Rangliste der Pressefreiheit“. An der Spitze der Liste steht zum vierten Mal in Folge Norwegen, den zweiten Rang nimmt unverändert Finnland ein. Dänemark rückt auf den dritten Rang vor und lässt damit Schweden und die Niederlande hinter sich. Deutschland hat sich um zwei Plätze vom 13. auf den elften Rang verbessert. Die Vereinigten Staaten liegen auf Rang 45, Russland auf Platz 149. Am unteren Ende der Rangliste stehen wie in den Vorjahren Diktaturen, die keinerlei unabhängige Berichterstattung zulassen: Nordkorea (Platz 180), Turkmenistan (179), Eritrea (178) und China (177).

Immer unverhohlener, so ROG, versuchten „Diktaturen, autoritäre und populistische Regime, unabhängige Informationen um jeden Preis zu unterdrücken und ihre illiberale Weltsicht durchzusetzen“. Wichtigste Beispiele seien China, Saudi-Arabien und Ägypten – die drei Staaten, in denen weltweit die meisten Medienschaffenden wegen ihrer Arbeit im Gefängnis säßen. China versuche „mit großem Aufwand, selbst jenseits seiner Grenzen eine „neue Weltordnung der Medien“ durchzusetzen“, so Reporter ohne Grenzen. Die Auswirkungen der „fast totalen chinesischen Nachrichtenkontrolle, die im Zweifelsfall die Durchsetzung von Zensuranordnungen über den Gesundheitsschutz“ stelle, habe in der Corona-Krise die ganze Welt zu spüren bekommen.

Immer „dreister auftretende autoritäre Regime, repressive Gesetze gegen vermeintliche Falschmeldungen, populistische Stimmungsmache und die Erosion traditioneller Medien-Geschäftsmodelle“ stellten die Pressefreiheit weltweit in Frage. Die Reaktionen autoritärer Regierungen auf die Corona-Pandemie verstärkten dies noch: „Die Corona-Pandemie bündelt bestehende repressive Tendenzen weltweit wie ein Brennglas. Die aktuelle Rangliste der Pressefreiheit zeigt, dass schon vor der aktuellen Krise erschreckend viele Regierungen und politische Kräfte in ganz unterschiedlichen Ländern bereit waren, die Pressefreiheit ihrem Machtstreben unterzuordnen“, sagte die Vorstandssprecherin von Reporter ohne Grenzen, Katja Gloger.

Die Rangliste der Pressefreiheit 2020 vergleicht die Situation für Journalisten und Medien in 180 Staaten und Territorien. Grundlagen der Liste sind ein Fragebogen zu verschiedenen Aspekten journalistischer Arbeit sowie die von Reporter ohne Grenzen ermittelten Zahlen von Übergriffen, Gewalttaten und Haftstrafen gegen Medienschaffende im Jahr 2019..