Hunderte Pressekonferenzen habe ich bis heute in mehr als 35 Jahren organisiert, geleitet und begleitet. Pressekonferenzen sind die vielleicht spannendste Form der öffentlichen Kommunikation. Am Anfang steht die Abwägung, ob ein Thema eine Pressekonferenz „trägt“, also ausreichend Relevanz hat. Und auch die Einschätzung, ob die Person, für die man in Wirtschaft oder Politik, in Sport, Kultur oder Kirche tätig ist, nicht nur etwas zu sagen hat, sondern auch in der Pressekonferenz in der Lage ist, kritische Nachfragen zu meistern. Denn wer das nicht ist, kann sich leicht um Kopf und Kragen reden.

Welche Fragen sind zu erwarten?

Die Anspannung ist bei Pressekonferenzen immer zum Greifen nahe – schon bei deren Organisation, zu der ja nicht nur die Entscheidung gehört, eine „PK“ zu machen oder die Finger davon zu lassen. Es geht auch darum, sie möglichst gut und umfassend vorzubereiten, die richtigen Texte, Zahlen oder Bilder zu verbreiten. Vor allem aber gehört dazu, sie zu durchdenken oder auch durchzuspielen. Welche Fragen sind zu erwarten – und welche Antworten könnten oder sollten gegeben werden. Und welche auch nicht.