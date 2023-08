Irgendwo zwischen jenen Serien, denen es darum geht, ihr Auf-der-richtigen-Seite-Stehen auszustellen – um sich bei einem Publikum anzubiedern, das ähnlich tickt –, und jenen, die diese Haltung und sich selbst mit den stets gleichen, vorhersehbaren Knalleffekten torpedieren, gibt es Serien, die scheren sich wenig um die eigene trendbefeuerte Metaverortung.

Eine solche Serie läuft nun auf Arte. „Mein Glückstag“ (Originaltitel: „El día de mi suerte“) spielt in Perus Hauptstadt Lima in den Achtzigerjahren und handelt von einem Mann, der einem überlebensgroßen Traum hinterherjagt – und von einem, der versucht, eben diesem Traum zu entfliehen. Die Handlung setzt im August 1986 ein: Lima wird nicht nur von einer Wirtschaftskrise, sondern auch von Bombenattentaten erschüttert. Die selbst ernannten Revolutionskrieger des „Leuchtenden Pfades“ (Sendero Luminoso), einer radikalmaoistischen Guerillatruppe unter Führung des Völkermörders Abimael Guzmán, kämpfen gegen eine Regierung, die ebenfalls wenig Skrupel kennt. Und wer muss es ausbaden? Die Zivilisten.

Das ist der historische Grund, dramatisch fruchtbar gemacht für eine Doppelgängerschnurre, in deren Zentrum die puerto-ricanische Salsa-Legende Héctor Lavoe (Leónidas Urbina) steht. Der „Sänger aller Sänger“, dessen tragische Lebensgeschichte hier um ein fiktionales Kapitel erweitert wird, an dessen Ende ein fulminantes, historisch belegtes Konzert steht, das er laut dieser Serie nie gegeben hat.

Er täuscht ein ganzes Stadtviertel

Auftritt Toño Gómez (Lucho Cáceres). Seit Jahren ahmt er sein Idol nach, eine Art Flucht aus einem Leben voller Baustellen: Frau weg, stets klamm, Duschwasser kalt, Kühlschrank leer, Schwester in der psychiatrischen Klinik. „In Lima liegt vieles in Trümmern. Er gehört dazu“, sagt seine Schwester Marina (Alejandra Guerra), die ihn bei einem Auftritt in ihrer Klinik beobachtet.

Doch als der echte Héctor Lavoe nach Peru kommt, ist Toño überzeugt, nun sei es an der Zeit für jenen „Glückstag“, den sein Vorbild im titelgebenden Song „El día de mi suerte“ besingt. Und tatsächlich kommt Toño dem Star, der von seinem Impresario Genaro Olaechea (Carlos Carlín) und dessen dienstbeflissenem Leibwächter Yupanqui (Pietro Sibille mit schönster Flattop-Frisur) sonst kaum aus den Augen gelassen wird, nahe. Nach einem rauschhaft-schamanistisch angehauchten Trip durch die Hafenregion Callao, geführt von einem heiligen Hund, verschwindet das Original und verhilft dem Imitator zu seiner großen Chance. Ob „El Presidente“ (Paul Vega als Persiflage auf den damaligen Staatspräsidenten Alan García), dessen Gorillas, die Kollegen von der Band oder ein ganzes Stadtviertel: Toño täuscht sie alle.

Das Bemerkenswerte an der Miniserie unter der Regie der Brüder Diego und Daniel Vega Vidal ist ihre tonale Bandbreite, ihr Vermögen, Gags und Pointen so subtil zu platzieren, dass sie Menschen, die zunehmend an Humor mit Hinweisschildern aller Couleur gewöhnt werden, fast entgehen. Wenn die Gorillas des Präsidenten Toño in der Klubtoilette Koks andrehen und ihn mit einer mechanischen Tanzgeste von dessen Qualitäten überzeugen wollen, erinnert man sich daran, das Humor so fein werden kann, dass er – wie Puder wohldosiert über Szenen gestreut – kaum deren Rhythmus stört. Und vom Rhythmus versteht diese Serie etwas. Die tektonischen Verschiebungen in Toños Leben erzählt „Mein Glückstag“ in sanften, taktvollen Bögen, sodass man als Zuschauer den Absturz, den diese Serie auch beschreibt, erst bemerkt, als sich die Protagonisten schon im freien Fall befinden.

So fein wie die Serie mit handfesten Pointen bestäubt wird, so unaufdringlich schimmert das rührend-absurde durch. Schamanismus, Voodoo und ein Ufo-Kult sind hier noch die vordergründigsten Elemente. Die Kamera von Arnaldo Rodrí­guez und eine durchkomponierte Beleuchtung sorgen dafür, dass auch das Drama sichtbar wird. Es leuchtet das Zwielicht des Imitators, die Wohnung wird zum finsteren Seelenlabyrinth, und wenn Toño und der echte Héctor Lavoe zusammen sind, legen sich die Schatten so über ihre Gesichter, dass sie kaum mehr zu unterscheiden sind. Wenn dann noch die richtige Musik im richtigen Moment einsetzt, dann wird klar, worum es hier geht: um große Unterhaltung mit kleinen Gesten. Kurz: um den guten Moment in schlimmen Zeiten.

Die vier Folgen von Mein Glückstag laufen am Donnerstag ab 23.45 Uhr auf Arte.