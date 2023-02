Sie sieht was, was wir nicht sehen – ein Testlauf mit Sony VR2. Bild: Bloomberg

Was für ein Ausblick! Links stürzen Wasserfälle in die Tiefe, rechts grasen seltsame Robotertiere. Ein einzelnes Veilchen blüht am Boden, es leuchtet von innen, wirkt realer als real. Und dann steht die Kriegerin Aloy direkt vor einem. In eleganter Lederkleidung, cool und besonders aufrecht wie immer, gibt sie uns höchstpersönlich einen Auftrag. Wow!

Begeisterung darüber können vielleicht nur Fans verstehen, die Aloy, die Heldin aus den „Horizon Zero Dawn“-Games, schon durch zwei lange Spiele gesteuert haben. Im neuen Virtual-Reality-Spiel dieser Reihe steht sie da und wirkt so echt. Man kann sich vorbeugen und sie von allen Seiten anschauen. In der Welt, wie sie innerhalb der VR-Brille erscheint, kommen die Dinge und Figuren uns nah, Heldinnen, Monster, Berge, Roboter. Das Bild ist da, der Ton auch, nur greift man ständig ins Leere, die virtuelle Welt hat keinen Widerstand. In dem hübschen Spiel „Kayak VR Mirage“ spürt die Hand am Paddel einfach den Widerstand des Wassers nicht. Wie auch? Und wer die Hand nach Aloy ausstreckt, um das Idol zu berühren, vor dem weicht sie immer ein Stück zurück.