Netflix-Doku „Schumacher“ : Mein Vater, Michael Schumacher und ich

Ich lag auf dem Sofa, schaute bei Netflix die Doku „Schumacher“ und googelte Bilder zur Rennkarriere, und auf einmal war da seine Autogrammkarte. Sie überraschte mich, diese Edding-Unterschrift – das markante M. und das geschwungene, raumnehmende Sch –, aber es überraschte mich bloß kurz. Vorn links aus der Schublade im Schreibtisch, wo sie immer liegt, nahm ich die weich gewordene Visitenkarte heraus – Michael Schumacher, Rechtsanwalt –, drehte das Kärtchen um und hielt es neben das Handy.

Mit Kugelschreiber hatte auf der Rückseite mein Vater für mich unterschrieben, vor sicher zwanzig Jahren, damit ich seine Unterschrift nachmachen konnte und den Schwung raus- und reinbekam, denn wir wollten beide auf keinen Fall, dass ich die dünne, viel zu lange, total unglamouröse Doppelnamenunterschrift meiner Mutter kriegte. Aber es war ja nicht mal seine Unterschrift. Er hatte auch kopiert, wie ich, ein Fan bei seinem Star.

Verstanden habe ich das nie und auch nach dem Nostalgie-Trip dieser neuen Netflix-Dokumentation nicht ganz: den weltweiten Ruhm und Riesenerfolg von Michael Schumacher. Die Ferrari-Bettwäschen und Ferrari-Kappen und Ferrari-Fahnen mit dem glatt rasierten Schumacher und seinem ewigen Jungsgrinsen darauf, den Hype um diesen schmalen 1,74-Meter-Rheinländer im Rennanzug, der immer ein wenig nach Karneval klang und ein kleines bisschen schneller als alle anderen Auto fuhr.

Schumachers glattem Legendenbild fügt die Doku absolut nichts Neues hinzu – ein kompromissloser Perfektionist auf der Strecke, ein liebevoller, fast schüchterner Familienvater zu Hause –, und trotzdem, auch trotz des Aussparens der großen, dunklen Gesundheitsfrage, steht der Film seit Tagen in den Netflix-Charts weit oben in den Top 10.

Wie damals als Kind vor seinen Rennen

Alte Freunde erinnern sich darin an Schumachers Siege, als wären es ihre. Seine blonde Frau und seine blonden Kinder erzählen von ihrem Ehemann und Superstarvater, etwas roboterhaft, aber immer sympathisch. Eine deutsche Sportlegende, mit tragischer Wende.

Und doch saß ja auch ich wieder davor wie damals als Kind vor seinen Rennen, irgendwie fasziniert, und dachte bei den großen Schumacher-Momenten an meine kleinen Schumacher-Momente. Fast mit jedem Urlaub kommt ein neuer dazu, und bei diesem Allerdeutschennamen dürfte es vielen so gehen. „Like the driver?“, fragte dann auch wieder diesen Sommer der große bosnische Polizist, der mich herausgewinkt hatte, denn ein paar Hundert Meter zuvor hatte mich sein Kollege am Straßenrand mit einem Handblitzgerät erwischt.

„Schumacher - like the driver“

„Wie der Rennfahrer?“, fragte der Polizist also jetzt, als er an der Fahrertür stand und meinen Führerschein inspizierte. „Yes, like the driver“, sagte ich und lächelte extrafreundlich. „Mister Schumacher“, sagte er und drehte das Kärtchen meines Führerscheins in der Hand: „No racing here.“ In seinen Augen war ein Funkeln, und da wusste ich, er würde mich fahren lassen.

Wie viele Neunzigerjahrekinder bin ich mit Michael Schumacher aufgewachsen, aber in meinem Fall waren es eben zwei Michael Schumachers. Beide waren immer in Sichtweite, aber der eine war selten und der andere nie in der Nähe, so, wie sich das für Stars gehört. Mein Vater lebte nicht bei uns, nicht bei meiner Mutter, meiner Schwester und mir, er war kein Teil unserer Dreierfamilie. Nach der Trennung meiner Eltern ein paar Jahre nach meiner Geburt war er, der ewige Mamasohn, wieder im Haus seiner Mutter eingezogen, meistens wohnte er aber sowieso im Büro.