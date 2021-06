Nachfolge von Pinar Atalay : Aline Abboud soll Tagesthemen moderieren

Die ARD hat eine Nachfolgerin für die Moderatorin Pinar Atalay in den Tagesthemen gefunden. An ihrer Stelle soll künftig Aline Abboud neben Caren Miosga und Ingo Zamperoni durch die Sendung führen. Das berichtet die Zeitung Bild am Sonntag. Auf Anfrage bei der ARD hieß es: Personalspekulationen kommentieren wir nicht. Aus gut informierten Kreisen ist indes zu erfahren, dass die Angabe zutrifft.

Von Pinar Atalay war Anfang des Monats bekannt geworden, dass sie von der ARD zu RTL wechselt. Sie wirkt dort vom 1. August an und wird unter anderem das von dem Sender ausgerichtete „Triell“ mit den Kanzlerkandidaten von Union, SPD und Grünen gemeinsam mit Peter Kloeppel moderieren.

Aline Abboud wurde am 1988 in Ost-Berlin geboren. Sie wuchs als Tochter einer Deutschen und eines Libanesen auf. An der Universität Leipzig studierte sie Arabistik. Im Deutschen Bundestag absolvierte sie ein Volontariat, hernach arbeitete sie als Social-Media-Redakteurin für die Sendung ZDFdonnerstalk von Dunja Hayali. Seit 2016 wirkt Aline Abboud als Redakteurin in der heute-Redaktion des ZDF. Sie moderiert die Sendung heute Xpress und bei dem gemeinsamen Onlineangebot von ARD und ZDF, funk, das Format #Diedaoben. Seit 2018 ist sie auch als Reporterin für das auslandsjournal im Einsatz. Sie spricht Arabisch, Englisch, Französisch und Türkisch.