Landesmedienanstalten : Zu teuer, veraltet und intransparent

Der Rundfunkbeitrag soll von 2021 an um 86 Cent auf 18,36 Euro steigen, so die Empfehlung der Gebührenkommission Kef. Nicht nur die Länder und die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben dieser Entscheidung mit Spannung entgegengesehen, sondern auch die 14 Landesmedienanstalten: Wenn der Beitrag erhöht wird, steigt auch ihre Finanzierungsbasis automatisch. Um 1,89 Prozent oder 1,6 Cent, bezogen auf die 86 Cent, wächst ihr Budget. Damit erhalten die Landesmedienanstalten von den 18,36 Euro immerhin 35 Cent. Das sind jährliche Mehreinnahmen von 5,2 Millionen Euro. Um diese Summe könnte der Rundfunkbeitrag geringer ausfallen, würden die Aufgaben der Landesmedienanstalten anders finanziert. Auch eine Umstrukturierung könnte die Beitragszahler entlasten.

In ihrem jüngsten Bericht kritisiert die Gebührenkommission Kef abermals die Finanzausstattung der Medienanstalten: Die Rechnungshöfe des Bundes und der Länder hätten schon 2017 festgestellt, „dass der feste prozentuale Anteil am Rundfunkbeitragsaufkommen zum Teil zu einer erheblichen strukturellen Überfinanzierung der Landesmedienanstalten führt“, heißt es da. Der Anteil der Landesmedienanstalten am Beitragsaufkommen sollte, so die Kef, überprüft werden.