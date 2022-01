„Die Toten vom Bodensee“ im ZDF : Die Geister, die sie nicht rief

Die Fratzen sind furchteinflößend. Auf dem Fest der Naturgeister in Bregenz führen sie wilde Tänze auf. Im Fellkostüm und in behörnten Masken stampfen sie zu dumpfen Trommelschlägen auf, im Dunkeln möchte man ihnen nicht begegnen. Doch es ist zappenduster, wie es sich für echte Geisterstimmung gehört. Lisa Schwegelin (Anna Herrmann) sieht die Geister, die sie nicht gerufen hat. Und sie sieht noch mehr: einen Mord, der noch nicht geschehen ist. Bei der Polizei macht sie Angaben für ein Phantombild – des Opfers. Wenig später kniet die Kommissarin Hannah Zeiler (Nora Waldstätten) neben einem Erstochenen. Er ist kein Geist, sondern Hubert Droste, der Mann, den Lisa Schwegelin gesehen hat.

Michael Hanfeld verantwortlicher Redakteur für Feuilleton Online und „Medien“. Folgen Ich folge

Für den Kommissar Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) kommt nur zweierlei in Frage: Entweder ist Lisa die Täterin, oder sie hat eine Schraube locker. Doch würde sie, noch vor der Tat, sich selbst belasten? Dass ihre Visionen nicht gegenstandslos sind, ist den Kommissaren bald klar. Da blicken sie nämlich auf eine zweite Leiche, die im Bodensee schwimmt. Die Beschreibung des Opfers, der Tat und des Tatorts hat Lisa zuvor abermals anzugeben gewusst.

Mit übersinnlichem Spuk hat das nichts zu tun. Für die beiden Morde gibt es sehr weltliche Motive und gleich mehrere Tatverdächtige. Sie kommen schön der Reihe nach dran. Karina Droste, die Frau des ersten Opfers, hat eine Liaison mit einer Hotelbesitzerin und wollte sich von ihrem Mann scheiden lassen. Der wiederum war bei der Bank in Lindau für den Kredit der verschuldeten Freundin seiner Frau zuständig. Und das zweite Opfer kaufte gerade Liegenschaften am Bodensee auf, unter tätiger Mithilfe seines Kumpels. Das wäre die erste Spur, zu der freilich nicht passt, dass der Täter ein Mann sein soll. Käme vielleicht Lisas Bruder Marco (Christoph Luser) in Frage? Er macht von Beginn an einen zwielichtigen Eindruck, seine jüngere Schwester hält er auf dem abgelegenen Hof, auf dem die beiden eine Alpaka-Zucht betreiben, von der Welt fern. Ihre Mutter war in der geschlossenen Psychiatrie und hat sich vor Jahren das Leben genommen. Lisas Freundin Britt Köhler (Paula Kroh) scheint ihre einzige echte Vertraute zu sein. Die Kommissare Zeiler und Oberländer bekommen einiges zu sortieren.

Suspekt ist der unterkühlt und empa­thiearm auftretenden Kommissarin Zeiler freilich auch Miriam Thaler (Martina Ebm), die neue Freundin ihres Kollegen Oberländer. Der hatte sie schließlich für zwei Jahre ins Gefängnis gebracht. Nun lädt ihn die Künstlerin zu einer Vernissage, auf der sonst niemand zugegen ist. Und da steht er dann vor einer Voodoo-Figur mit Nägeln im Kopf, für die er Pate gestanden habe. „Du hast mich ziemlich gut getroffen“, sagt Oberländer, von dem man den Eindruck haben darf, dass er auf so manches Unglück sehenden Auges zusteuert. Ob die Kollegin Zeiler mit ihrer Warnung vor der neuen Freundin nicht doch recht haben könnte?

Das alles falten die Drehbuchautoren Jeanet Pfitzer, Frank Koopmann und Roland Heep routiniert aus, obwohl sie bei „Das zweite Gesicht“, der nunmehr vierzehnten Episode der Serie „Die Toten vom Bodensee“, neu sind. Neu ist auch der Regisseur Christian Theede, der jedoch reichlich Erfahrung mitbringt, er hat „Tatorte“, zwei Ausgaben von „Sarah Kohr“ und den „Dänemark-Krimi“ inszeniert. Dankbar ist die Angelegenheit für den Kameramann Lukas Gnaiger. Das beweist er schon mit den Geisterbildern zu Beginn, die wir doppelt sehen – einmal in der Vision von Lisa, einmal mit der durch die Szene hetzenden Kommissarin Zeiler, die den Mord mit Ankündigung nicht verhindern kann. Damit nicht noch ein drittes Verbrechen geschieht, legt sie sich später mit dem zu Lisas Fall hinzugezogenen Psychiater Rainer Sendlak (Götz Otto) an.

Mehr zum Thema 1/

Dergestalt findet sich diese Geschichte der „Toten von Bodensee“ auf dem Routine-Niveau ein, mit dem die Montagskrimis des ZDF ihr Publikum bei der Stange halten. Das reißt einen nicht vom Hocker, fällt aber im geschulten Umgang mit Genres und Spannungsaufbau und einer guten Besetzung auch nicht ab. Und in der Arbeitsbeziehung von Hannah Zeiler und Micha Oberländer steckt noch etwas drin. Für Zeilers aktuellen Freund (Christopher Schärf) ist die Party indes vorbei. Er bringt Frühstück, er bringt Abendessen, während sie im Schuppen stoisch ihr Motorrad in Einzelteile zerlegt und wieder zusammenbaut. Angeblich gab es ein Problem mit der Schaltung. Dem Kollegen Oberländer fällt schließlich auf, dass die Maschine nach dem Zusammenbau nur noch Platz für eine bietet. „Mit Solositz ist die Spur stabiler. Zu wenig Freilauf auf der Antriebswelle“, sagt Hannah Zeiler. Und braust davon.

Die Toten vom Bodensee – Das zweite Gesicht läuft heute um 20.15 Uhr im ZDF.