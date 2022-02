Trumps neue Plattform : Alle fühlen wie ich

Trumps neue Plattform heißt „Truth Social“ – ein Name, der in seiner Kürze und Pointiertheit erneut die exzellenten propagandistischen Kompetenzen des Plattform-Urhebers belegt. Der Name kultiviert einen moralischen Gegensatz zwischen den als „Fake News“ gebrandmarkten klassischen Medien und einer vermeintlichen Sphäre der „Wahrheit“, die selbstverständlich Trumps Wahrheit sein wird. Und er untermalt die Idee einer „sozialen Wahrheit“, deren Gültigkeit weniger auf ihrer Deckung mit Fakten beruht, sondern einfach darauf, dass bestimmte Kollektive an sie glauben.

Eine solche „gefühlte Wahrheit“ könnte etwa sein, dass Trump und nicht Biden die Präsidentschaftswahl gewonnen hat. Nach dieser Logik wird eine Information als „wahr“ gerechtfertigt, sobald eine große Zahl an Leuten sie für wahr hält: „Truth Social“ eben. Dieses Wahrheitskonzept passt perfekt zu dem Mantra, das Trump während seiner Präsidentschaft häufig achselzuckend ausgab, wenn man ihn mit seinen Lügen konfrontierte: „Many people in this country feel like I do.“ – „Viele Menschen in diesem Land fühlen wie ich.“

„Truth Social“ beansprucht auch ethische Überlegenheit dahingehend, Nutzern – so die propagandistische Erzählung – die Möglichkeit zu bieten, ihre Meinung unzensiert zu äußern. Trump selbst liefert nach seiner Aussperrung durch Twitter und Facebook den „Beweis“ dafür, dass auf den etablierten Plattformen eine antifreiheitliche „Zensur“ wüte. Mit einer eigenen Plattform kann er hervorragend an seine Selbststilisierung als Opfer (die „Hexenjagd“) anschließen. Diese Überlegenheit zu beanspruchen, ist kein Spezifikum von „Truth Social“, sondern verbindet viele neuen Plattformen, die rechtsradikale Positionen verbreiten – wie Parler, Gettr, gab, MeWe, Telegram und so fort.

Die anarchistischen Utopien der Netzaktivisten

Die Gefahr ist groß, dass liberale und linksintellektuelle Gruppierungen solche Selbstinszenierungen der „Alt-Tech“-Plattformen als Schenkelklopfer oder „Unverschämtheit“ abtun. Denn sie sind weitaus raffinierter und bösartiger, gerade weil sie sich die Netzpolitik zu Nutze machen, wie sie traditionell von liberaler und linksintellektueller Seite vertreten wird.

Ausgerechnet Netzaktivisten sprechen sich seit Jahrzehnten für unbegrenzte Freiheit im Internet aus, das sie als einen Ort begreifen, der befreit ist von Bevormundung und Einschränkung durch staatliche Institutionen. Die 1996 veröffentlichte „Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace“ adressierte die „Regierungen der industriellen Welt” so: „Wo wir uns treffen, habt Ihr keine Macht“. Sie versprach: „Wir erschaffen eine Welt, in der jede und jeder überall seine oder ihre Überzeugungen, wie individuell sie auch sind, ausdrücken darf, ohne Angst davor haben zu müssen, zu Schweigen oder Konformität gezwungen zu werden.“ Diese einst mutige, anarchistisch gefärbte Utopie erklärt, wieso die politische Diskussion möglicher Regulierungen des Internet bis heute heftige Reaktionen auslöst.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ 30 Tage kostenlos und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Es verwundert nicht, dass die Plattformen diese Ideologien der Netzutopisten aufgegriffen haben. Das war früher auch kaum problematisch, da niemand die künftige Kolonialisierung unseres Mediensystems durch digitale Monopole vorhersehen konnte. Die Digitalkonzerne haben die Ideale der Netzaktivisten auf ihrem Weg an die Macht geschickt für ihre Zwecke genutzt und verdanken dem ein einzigartiges Haftungsprivileg, das übrigens im offenen Widerspruch zur ansonsten üblichen Rechtsnorm der Gleichbehandlung steht.