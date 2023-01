„Die Frau im Meer“ im ZDF : Das plätschert so dahin

Das fängt nicht gut an. Simon Kessler ruft zurück, doch niemand geht ran. Das Handy, auf dem sein Anruf eingeht, liegt herrenlos auf einem Segelboot, das auf dem Meer treibt. Niemand ist an Bord. Im Wasser treibt ein Damenschuh. Der Himmel ist düster, die See trügerisch, dass hier etwas Unheilvolles geschehen ist, unterstreicht die Musik deutlich. Die Nachricht, die der LKA-Mann Kessler zuvor von seiner früheren Kollegin Hella Christensen erhalten hatte, tut dies ohnedies. Man hört so etwas wie einen Todeskampf, ein er­schöpftes, klagendes Seufzen. Warum hat Kessler mit Verspätung reagiert? Jetzt legt er los, mit Vollgas startet er durch von Hamburg an die Ostsee, nach Nordholm.

Michael Hanfeld verantwortlicher Redakteur für Feuilleton Online und „Medien“. Folgen Ich folge

Hella Christensen und Simon Kessler haben hier gemeinsam Mordfälle gelöst, die das Gemeinwesen von Grund auf er­schüttert hatten. In Nordholm kennt jeder jeden oder jemanden, der jemanden kennt. Doch plötzlich traut keiner mehr dem anderen. Das galt besonders für die erste Geschichte, in der Barbara Auer und Heino Ferch in der Rolle der beiden ab­geklärten Ermittler im fiktiven Nordholm unterwegs waren: „Tod eines Mädchens“. Dieser Zweiteiler von 2015 stach aus der Mordenimnordendreherei heraus, mit der ARD und ZDF inzwischen aufwarten, stand am Anfang der Fallsammlung, in der Leichen am Strand liegen, der Wind tost, die Menschen mit leerem Blick aufs Meer starren und einsilbig auf die Fragen mürrischer Kommissare antworten.

Tote Mädchen am Strand, der Wind tost

Bei „Tod eines Mädchens“ ging das stimmungsvoll auf, einziges Manko war, dass Handlung und Hintergrund sehr an die britische Serie „Broadchurch“ erinnerten. Die erstklassige Besetzung trug den Zweiteiler, für den Nachfolgefilm „Die verschwundene Familie“ (2019) galt das auch noch, bei der dritten Runde, dem Zweiteiler „Das Mädchen am Strand“ (2020), war der Lack ab. Das Erzählschema wiederholte sich, die Beziehungsdramen folgten derselben Grundaufstellung.

Das gilt erst recht für den nun laufenden Zweiteiler „Die Frau im Meer“. Heino Ferch gibt abermals den zackigen Kommissar Kessler, der im Job klare Kante zeigt, in seinem Privatleben aber herum­laviert. Er ist mit der Buchhändlerin Silke Broder (Anja Kling) zusammen, der Mutter des vor Jahren tot am Strand gefundenen Mädchens. Wirklich geklärt ist ihr Beziehungsstatus nicht, zumal Silkes Ehemann Hauke (Patrick von Blume) auftaucht. Die Eltern machen sich Sorgen um ihre Tochter Charlotte (Lilly Barshy), die ein Geheimnis mit sich herumträgt, das sie auch dann noch nicht offenbart, als sie ihre Mitschülerin Viviane tot im Wald (direkt hinterm Strand, wo sonst) findet.

„Bevor du beschlossen hast, ein guter Mensch zu werden“

Dass das Verschwinden der Expolizistin und der Tod des Mädchens miteinander zusammenhängen, ist Kessler von Beginn an und dann auch recht schnell der neuen Polizeichefin Lena Jansen (Isabell Polak) klar. Sie ist gerade aus Frankfurt gekommen und macht ihrer neuen Truppe erst einmal eine Ansage in dem Kasernenhofton, den Kessler ihr gegenüber anschlägt. Die beiden passen bestens zueinander. „Der gefällt dir. Der erinnert dich an dich, bevor du beschlossen hast, ein guter Mensch zu werden“, sagt Jansens Kollege. Nachdem sie und Kessler lange genug im Auto von einem Tatort zum nächsten und einer Zeugenbefragung zur anderen kutschiert sind, hat sich die Sache so ein­geschliffen, dass Jansen den Eindruck hat, sie arbeiteten ganz gut zusammen. „Ich glaube nicht“, sagt Kessler, „dass es mehr als einen von uns im Team geben sollte.“ Und damit hat er recht.

Denn sollte das ein Verweis auf eine Fortsetzung sein, kann man nach diesen drei Stunden nur abraten. Die Übung ist durch, die Dynamik dahin. Ein Verdächtiger, ein Gebrochener oder ein Falschspieler nach dem anderen tauchen auf (allesamt hochkarätig besetzt mit Ann-Kathrin Kramer, Leslie Malton, Ulrike C. Tscharre, Stefan Kurt, Hary Prinz und Max von Pufendorf). Ein Beziehungs­drama folgt aufs nächste, alles hängt mit allem zusammen, nur haben wir das leider alles mehrfach gesehen und gehört – elegische Bilder wie die des Kameramanns Gunnar Fuß und Sätze wie die aus dem Holzdialogbaukasten von Thomas Berger, der für Buch und Regie verantwortlich zeichnet.

Mehr zum Thema 1/

Stets an der richtigen Stelle gibt es einen Hinweis, einen neuen Zeugen oder steht jemand mit dem passenden Kalenderspruch parat, um des Lebens Tragik im Allgemeinen und im Besonderen in Nordholm zu unterstreichen. Der letztere Part ist Gustav Peter Wöhler in der Rolle des Hoteliers Uwe Han schon fast als Karikatur aufgegeben, wie er da am Kamin sitzt und darauf ­wartet, seinen Gästen Ratschläge zu geben oder, ganz nebenbei, den ent­scheidenden Hinweis zur Lösung des Falls. Das ist alles sehr, sehr getragen. Aber es trägt nicht mehr. Könnte allerdings sein, dass man das beim ZDF anders sieht. Darauf deutet das Schlussbild mit Anja Kling und Heino Ferch auf hoher See hin.

Die Frau im Meer läuft heute und morgen, jeweils um 20.15 Uhr, im ZDF.