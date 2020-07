Fluchtkomödie bei Arte : Ein Grieche im Exil

Komödie braucht Klischees. Kaum ein Thema bietet dafür eine breitere Bühne als die Idee von Heimat. Der Erfahrung nach mindert sich das Konfliktpotential des Begriffs, je weiter die Erzählung in der Vergangenheit liegt, und ein autobiographisches Moment vermag auch jene milde zu stimmen, die eher allergisch auf Stereotype reagieren. Eine Geschichte, die ein Künstler selbst so erlebt hat, lässt sich aber wohl kaum in eine Schublade stecken. Gute Voraussetzungen also für George Agathonikiadis’ Komödie „Mein Onkel Archimedes“, die sich des Kniffs bedient, aus der Kinderperspektive zu erzählen.

Die Geschichte beginnt im Jahr 1949 mit dreihundert Partisanen in einem Zug ins Ungewisse. Nach dem verlorenen Bürgerkrieg sind die griechischen Kommunisten in ihrem Heimatland nicht mehr sicher. Während ausländische Genossen ihnen aus der Ferne bereitwillig zugejubelt haben, hält sich die Begeisterung in Grenzen, als es plötzlich darum geht, sie bei sich aufzunehmen. „Dreihundert Griechen? Jetzt sag bloß noch, dass ihr Anführer Leonidas heißt“, raunt man im Rathaus von Brno in der Tschechoslowakei, bevor die Lenin-Statue um Rat gefragt wird. Die Eingebung kommt: In der konfiszierten Villa eines jüdischen Fabrikanten ist noch Platz, dort leben nur ein paar Prostituierte in unfreiwilliger Arbeitspause. Es dauert keinen Tag, bis sich Partisanen und Huren zum Klang der Bouzouki in den Armen liegen, ausgelassen, aber harmlos, wie ein Kind sich das so vorstellt.

Mehr zum Thema 1/

Selbst dabei ist der Erzähler Aris (Tadeas Stourac) nicht, er fristet noch in einem griechischen Kinderheim das Dasein eines von zahlreichen Waisenkindern, deren Eltern im Krieg gefallen sind. Doch Aris hat Glück, denn sein Onkel Archimedes (Ondrej Vetchy) ist unter den dreihundert, und er hat seinen Neffen nicht vergessen. Er nimmt Aris bei sich auf, und dessen Betreuerin Penelope (Dana Cerna) kommt gleich mit. Frisch verheiratet, wird der kleinen Familie eine Wohnung zugewiesen. Die Nachbarn kennen kein anderes Thema mehr: „Das sind doch keine Zigeuner, oder?“, entspinnt sich ein Gespräch am Hühnerstall, doch die Vorurteile halten niemanden davon ab, den mittellosen Geflüchteten zu schenken, was selbst entbehrt werden kann.

Schon bald ist so die leere Wohnung gemütlich eingerichtet, jedenfalls bei Archimedes löst ein riesiges Stalin-Porträt dieses Gefühl aus. Er sieht die freundlichen Augen seiner Nachbarn, wie Kommunisten sie eben hätten. Sein Glaube an den Sozialismus ist ungebrochen. Der alte Nachbar Karel (Miroslav Donutil) kann da nur schnaufen. „So ein guter Kerl. Und so was von bekloppt“, kommentiert er Archimedes’ stolze Zurschaustellung der sowjetischen Flagge, seine Frau Jarmila (Veronika Freimanova) bestraft ihn sogleich mit Kneipengeldentzug. Trotzdem besorgt Karel Archimedes einen Job auf der Gänsefarm, und mit der Zeit entsteht eine große Freundschaft, die sich noch vertieft, als die ideologische Barriere fällt, weil die Kommunisten Archimedes bitter enttäuschen. Politisch entzaubert, verliert das neue Zuhause seinen Reiz, der über den Verlust von Familie, Meer und Oliven hinwegtrösten konnte.

Als Archimedes befürchtet, seine Mutter könne schwer krank sein, beschließt er endgültig, nach Griechenland zurückzukehren. Das macht ihn sowohl in der alten als auch der neuen Heimat zum Gejagten. Humor ist Tragik plus Zeit, heißt es im angelsächsischen Raum, und es ist Regisseur George Agathonikiadis zu danken, dass er seine wohl durchaus traumatischen Kindheitserfahrungen in dieser Form teilt. Ihm gelingt das Kunststück, zu veralbern, ohne zu diffamieren und zu huldigen, ohne zu überhöhen, wie es vielleicht nur jemand kann, der mit den unterschiedlichsten Orten und politischen Systemen vor allem die Menschen verbindet, die man darin lieben kann.

Mein Onkel Archimedes, an diesem Freitag um 20.15 Uhr bei Arte