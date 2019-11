Die Final-Staffel von „4 Blocks“ : Tu dir keinen Gefallen und bleib Gangster

Aktualisiert am

In der finalen Staffel von „4 Blocks“ versucht Toni Hamady seinem Leben als Clanchef ein für alle Mal zu entkommen. Dabei arbeitet die Serie gröber als zuvor. Kriegen tut sie einen dennoch.

Wenn einer nicht loslassen will: Toni (Kida Khodr Ramadan) und Halim Karami (Moussa Sullaiman) Bild: TNT

Es wird nicht mehr mit derselben Verzweiflung geraucht in Berlin. Nach großem Schmerz setzt die noch größere Betäubung ein – nicht aber Ernüchterung. Wer sich im Schmerz nah war, der driftet abermals auseinander: Die einen versinken tiefer im Sumpf, die anderen versuchen in ein bürgerliches Leben zu entkommen, und wieder andere haben all das für immer hinter sich.

Die Gangster-Serie „4 Blocks“, die sich von Staffel zu Staffel immer ehrlicher als rührende, aber eben auch deutsche Verbeugung vor der amerikanischen Mafia-Familien-Therapie-Serie „The Sopranos“ entpuppt – kaum eine Produktion kann einen ähnlichen Status als Referenz-Serie beanspruchen –, hat dem Vorbild nicht nur emotional, sondern auch thematisch eine fast ebenbürtige Bandbreite abgerungen. Nur mit dem Mythos des Straßengangsters und dessen Bordsteinkanten-Härte, die „4 Blocks“ in Wort, Tat und Bild immer wieder zelebriert, traut sie sich nicht so nachhaltig zu brechen, wie es bei Tony Soprano und den Seinen der Fall war.