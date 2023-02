Die Dokumentation „The Rise of the Billionaires“ auf Paramount+ geht der Frage nach, wie eine kleine Gruppe junger Tech-Visionäre so mächtig werden konnte wie niemand zuvor.

Vierundvierzig Milliarden Dollar hingeblättert und dann beim Superbowl an den Rand gedrückt durch einen lausigen Tweet von Joe Biden? Die Schmach von schlappen neun Millionen Impressions gegenüber fast 29 Millionen bei Biden soll Elon Musk dazu verleitet haben, seine mit Entlassung bedrohten Techniker am Twitter-Algorithmus fummeln zu lassen, bis deutlich mehr Musk bei den Followern ankam. So hat es dieser Tage der Silicon-Valley-Journalist Casey Newton in seinem Newsletter-Blog „Platformer“ verbreitet.

Dass diese Anekdote wieder durch alle Medien ging, liegt daran, dass in ihr auf einfache, persönliche Weise zusammenkommt, was an Elon Musk groß (seine Unverfrorenheit, sein Vermögen, sein Ego), was lachhaft (die Kränkung) und was an ihm problematisch ist: die Bereitschaft, manipulierend in die Meinungsbildung einzugreifen.