Einer Antwort auf die Dauerfrage, was eigentlich im Osten Deutschlands los ist, kann man sich auf verschiedene Weise nähern: mit Wutausbrüchen wie im Bestseller von Dirk Oschmann, in Sepia getunkt wie im neusten Werk der Historikerin Katja Hoyer oder mit einer fulminanten Dokumentation wie „Generation Crash“, die der Filmemacher Nils Werner gerade beim Mitteldeutschen Rundfunk vorgelegt hat. Zu Wort kommt darin gut ein halbes Dutzend Protagonisten, die alle in den Achtzigerjahren in der DDR geboren wurden. Sie haben die DDR ebenso wie die friedliche Revolution allenfalls als Kleinkind miterlebt und sind in den wilden Neunzigerjahren im Osten aufgewachsen, als der alte Staat samt seinen Autoritäten weg-, die Bundesrepublik und ihre Vertreter aber noch nicht angekommen oder akzeptiert waren und bei einem Teil der Jugend erst mal gar nichts galten.

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden.



Die Eltern der Akteure hatten wie alle Erwerbstätigen damals schwer mit sich selbst zu tun. Nach „Guten Tag“ habe bei einer zufälligen Begegnung damals die nächste Frage „Hast du denn noch Arbeit?“ gelautet, erzählt eine Frau im Film. Meistens wurde sie mit Nein beantwortet. Der bisher geregelte Alltag war bei Millionen Menschen von einem Tag auf den anderen auf den Kopf gestellt, die Existenzangst des Kapitalismus, bis dahin eine theoretische Erzählung aus dem Staatsbürgerkundeunterricht, war mit einem Schlag Realität. Für viele Kinder und Jugendliche hieß das in dieser Zeit, mehr oder weniger auf sich gestellt zu sein.

Blutende Glatzen und Punker

„Mich hat ein Gefühl von Niedergang und Auflösung umgeben“, erzählt der Rapper Hendrik Bolz, Jahrgang 1988, der mit seinem autobiographischen Buch „Nullerjahre“ dieser Zeit ein bemerkenswert schonungsloses literarisches Denkmal gesetzt hat. Gegen dieses Gefühl angearbeitet haben er und die Seinen vor allem mit Alkohol und Gewalt, rechtsextremer Gewalt. Die habe er „immer als normal“ wahrgenommen, sagt Bolz. „Rückblickend betrachtet war das irre, was wir gemacht haben“, sagt sein Freund Marco Lotzow, der in Stralsund im Plattenbau geblieben ist. „Es gab keine Regeln. Wir mussten immer über die Grenzen hinausgehen.“ In Rückblenden sind immer wieder Filmaufnahmen aus den Neunzigern zu sehen: blutende Glatzen und Punker, Springerstiefel, Schlagstöcke, Polizeisirenen und jedes Mal irre viele Leute.

Ganz im Kontrast dazu sind die aktuellen Aufnahmen, bei denen Werner seine Akteure 20 Jahre danach durch die Orte ihrer Jugend laufen lässt. Nahezu menschenleer wirken heute Buckow, Wernigerode und Quedlinburg, Apolda, Sohland und Dessau. Die Mittdreißiger streifen durch schick sanierte Städte und Gemeinden, aus denen viel Leben gewichen ist. Es gibt leere Industriebauten und vor allem viel Platz. Bolz erkennt in Stralsund seine Kita, Grundschule, Gymnasium und den Hort wieder, die Fenster sind vernagelt, Bäume wachsen aus den Gehwegplatten. Sie sind heute so dicht wie viele der Jugendlichen damals.

In den Gesprächsausschnitten, die wie der ganze Film wohltuend unkommentiert bleiben, ist viel zu erfahren über die traumatischen Seiten des Aufwachsens inmitten des gesellschaftlichen Umbruchs: Morddrohungen auf Schultoiletten, Wegrennen vor Neonazis und vor allem das Schweigen über die Ereignisse. „Es wurde nicht darüber gesprochen, was da draußen abging“, sagt die Autorin und Soziologin Katharina Warda, Jahrgang 1985, über ihre Zeit am Gymnasium in Wernigerode. „Es war ein erstickendes Klima. Die Gewalt hat überhaupt keine Rolle gespielt, als würde es das nicht geben.“ Die Gewalttätigen hätten sich in einem stillen Konsens mit der Mehrheit befunden, sagt der Schauspieler und Regisseur Tucké Royale, Jahrgang 1984.

„Das Gift wirkt in mir weiter“

Der Film durchbricht diese Schweigespirale, die bis heute bei aktuellen Ereignissen zu beobachten ist. Als vor einigen Jahren auf dem Bautzener Kornmarkt Neonazis auf Asylbewerber losgingen, wurde das in den Schulen der Stadt nicht thematisiert. „Viele verstehen nicht, warum Leute wie ich, die 1987 geboren sind, so an diesem Osten festkleben, warum uns das so beschäftigt“, sagt die Politologin Anja Stiede. Sie lebt heute wie fast alle Akteure des Films nicht mehr in ihrer Heimatstadt und ist damit Teil des Problems: Der Weggang von Millionen Jugendlichen seit 1990 verfestigt das Schweigen.

Natürlich sei die Jugend damals auch mehr gewesen, Eis essen und am Strand sein zum Beispiel, sagt Bolz. Aber auf Schattenseiten wie die Gewalt werde nicht gerne geguckt. Das aber mache es Rechtsextremen leicht, genau dort anzudocken. „Da muss man ran und das auch mal durcharbeiten.“ Er selbst hat das in einem seiner Songs getan, wo es heißt: „Es ist noch gar nicht lange her / eine halbe Ewigkeit / doch das Gift wirkt in mir weiter/ es geht nie wieder vorbei.“

Die zweiteilige Doku Generation Crash – Wir Ost-Millenials läuft in der ARD-Mediathek, am 19. und 26. September, jeweils um 22.10 Uhr, im MDR Fernsehen.