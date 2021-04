Der Fall „Lovemobil“ : Was ist authentisch?

Der Norddeutsche Rundfunk hat herausgefunden und bekanntgemacht, dass der Dokumentarfilm „Lovemobil“ von Elke Lehrenkrauss in weiten Teilen inszeniert ist. Der Film handelt von Prostituierten, die am Rande von Bundesstraßen in Niedersachsen ihre Sexdienste anbieten. „Lovemobil“ arbeitet mit Darstellerinnen, die Rollen spielen. Der NDR hat den Film in den Giftschrank gesperrt. Elke Lehrenkrauss hat den Dokumentarfilmpreis, den sie vergangenes Jahr gewann, zurückgegeben. Aus der Nominierung zum Grimme-Preis ist sie herausgeflogen. Wie beurteilen Sie diesen Fall?

Michael Hanfeld verantwortlicher Redakteur für Feuilleton Online und „Medien“. F.A.Z.

David Bernet: Mittlerweile gibt es sehr viel Publizität zu diesem Fall, es gibt sehr detaillierte Analysen, es gibt ein langes Interview darüber, wie das alles entstanden ist. Der Aufschlag, der durch die Redaktion „STRG_F“ des NDR entstand, war eine Enthüllungsgeschichte. Inzwischen ist es eine Debatte über die Frage, wie funktioniert Dokumentarfilm, was gibt es für unterschiedliche Formen. Gibt es so etwas wie ein Versprechen zwischen den Dokumentarfilmern und dem Publikum oder auch den Partnern der Produktion? Kann man sagen, wo Realitätsabbildung aufhört und Fiktion beginnt? Aus Dokumentarfilmersicht würde man sich wünschen, dass das Beste aus dieser Diskussion hervorgeht. Das Schlechteste wäre, die Ansprüche an die Darstellung von Realität im Dokumentarfilm versteinern zu lassen.