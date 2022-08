Serie über den „Canoe Man“ : Er ist dann mal weg

Ein Leben im Lügengebäude: In der britischen Serie „The Thief, His Wife and the Canoe“ scheitert ein spektakulärer Versicherungsbetrug.

Seaton Carew ist ein ruhiger, zur Hafenstadt Hartlepool gehörender Küstenort im Nordosten Englands. Die Fassaden an der Uferstraße „The Cliff“, die im Dezember 2007 durch die Rückkehr des totgeglaubten John Darwin Berühmtheit erlangten, sehen in Wirklichkeit anders aus als in der ITV-Serie „The Thief, His Wife and the Canoe“. Und auch das Privatleben des Mannes, der in der britischen Öffentlichkeit „The Canoe Man“ genannt wird, dürfte nicht immer so abgelaufen sein, wie es uns der Serienschöpfer Chris Lang („Unforgotten“) weismachen will.

Aber was die Fassaden betrifft: Sie wurden einige Kilometer weiter nördlich am Wellenbrecher von Headland gefilmt und machen deshalb im Regengrau der anonymen Melancholiker mächtig was her. Und für die Nacherzählung dieser dreisten Geschichte, die in England für Schlagzeilen sorgte, hat Lang neben Gerichtsakten, Polizeiprotokollen, Presseartikeln und dem Manuskript eines journalistischen Buchs von David Leigh auch die Memoiren der „Canoe Widow“ Anne Darwin studiert. Er musste also nur, wie er auf seiner Website erklärt, auf ein gewisses Maß an Phantasie zurückgreifen.

Worum geht es? Um einen Unfall, den der hoch verschuldete Brite John Darwin (Eddie Marsan aus „Mr. May und das Flüstern der Ewigkeit“) im Frühjahr 2002 auf der Nordsee vor Seaton Carew vortäuscht. Um die Lebensversicherung, die seine Gattin Anne (Monica Dolan) anschließend zu ergattern versucht.

Seine Frau geht als Komplizin seelisch zugrunde

Und vor allem um fatale Loyalität. Denn „The Thief, His Wife and the Canoe“ ist keine bizarre Gaunerkomödie um ein unauffälliges Pärchen. Es gibt zwar drollige Szenen, die britische Serien ja immer aus dem Handgelenk schütteln, und auch Annes Monolog als Erzählerin ist nicht ohne Witz. Aber die zurückhaltende Frau, die unter ihrem dominanten Ehemann bereits litt, als das Paar im Jahr 2000 zwei Häuser zwecks Zimmervermietung kaufte, geht als Komplizin im Laufe der Geschichte seelisch zugrunde.

Jahrelang muss sie ihren erwachsenen Kindern Mark (Mark Stanley) und Anthony (Dominic Applewhite) den Tod des Vaters vorgaukeln – obwohl sich der quicklebendige John in einer Nachbarwohnung versteckt, die über Annes Wandschrank erreichbar ist, und an seinem beziehungsinternen Image als manipulativer Unsympath feilt. Je tiefer wir in der Geschichte versinken, umso sehenswerter wird „The Thief, His Wife and the Canoe“ als Ehedrama.

Auch die Widersprüche, die Annes Verhalten ausmachen, arbeitet Regisseur Richard Laxton mit sicherem Gespür für die glaubwürdige Gewichtung heraus. Die schüchterne, mit Psychotricks und durch traditionelle Rollenverteilung fügsam gehaltene Anne kann ihren Gatten und die eigene Nachgiebigkeit kaum noch ertragen. Sie will das alles nicht, kommt aber aus der Nummer nicht raus.

Und doch erliegt sie gelegentlich der Illusion, dass ihre Ehe mit dem Geld der Lebensversicherung und einem neuen Leben in Panama wieder glücklich und John der Alte sein könnte. Ein John, dem man wieder gerne beim Träumen und Planen zuhört, ohne verzweifelt an seine Selbstüberschätzung, sein ewiges Scheitern mit Ansage, seine narzisstische Persönlichkeitsstörung zu denken.

In einigen Wochen sei alles vorbei, verspricht der Gatte, bevor er sein altes rotes Kanu über den Strand von Seaton Carew schiebt. Es werden fünf Jahre, von denen die passgenau besetzte Serie mit Ausnahme eines Intros, das 2007 in Panama spielt und ungeduldige Zuschauer mit Adrenalin flutet, chronologisch und ohne Sperenzchen erzählt.

Am Ende kommt es, wie es kommen musste: Das Lügengebäude der Darwins wird durch zwei unbedachte Kleinigkeiten zum Einsturz gebracht, und in den Trümmern verliert Anne beinahe auch jene, die ihr alles bedeuten: die betrogenen Kinder. „The Thief, His Wife and the Canoe“ mag eine „True Crime“-Geschichte ohne Mord sein und ohne Leiche. Es ist aber keine Geschichte ohne Opfer.

The Thief, His Wife and the Canoe ist im Angebot bei Maganta TV.