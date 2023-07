Das ZDF-Biopic „Die Bilderkriegerin“ will der in Afghanistan erschossenen Fotojournalistin Anja Niedringhaus ein Denkmal setzen. Leider ist der Film so unterkomplex, dass es einen schmerzt.

Schaut man sich Interviews mit der Fotojournalistin Anja Niedringhaus an, erlebt man eine vor allem unerschütterliche Person, die es schafft, auch unter widrigsten Umständen die Ruhe zu bewahren. Mit 17 Jahren begann sie, für die Lokalredaktion der „Neuen Westfälischen Zeitung“ zu arbeiten, verbrachte einige Zeit in Indien, studierte Germanistik, Philosophie und Journalismus und machte mit Fotos vom Fall der Mauer auf sich aufmerksam.

In Kriegssituationen suchte sie die stillen Momente, hielt das Alltagsleben der Menschen fest, die versuchen, inmitten des Wahnsinns zu überleben. Auch wenn sie Soldaten fotografierte, bildete sie nicht den Kugelhagel ab, sondern die kleinen menschlichen Gesten, die Momente der Trauer und Erschöpfung. Zwischendurch zog sie sich aufs Hofgut ihrer Schwester zurück und fotografierte immer wieder Sportereignisse, um sich einen Sinn für die Normalität zu bewahren.

Zwischen hehrem Idealismus und Adrenalin

Schaut man sich dagegen die Filmbiographie „Die Bilderkriegerin“ an, bekommt man all das nicht mit. Man erlebt eine nervöse, aber entschlossene junge Frau, die unbedingt in den Kosovo will, dort mit ihrer Fotografie hadert und Dinge wie „Das bin ich nicht“ und „Ich fühl’s einfach nicht“ sagt. Sie trifft auf offene Häme, aber der ältere, erfahrene Kollege Sergio (Michele Cuciuffo) nimmt sie unter ihre Fittiche. Sergio ist so ein typischer Kriegsreporter, er blickt dunkel brütend in die Gegend, wenn er nicht gerade seinem Zynismus anheimfällt. Ab da hetzt Niedringhaus von Konflikt zu Konflikt, sagt bleischwere Sätze über die Bedeutung der Kriegsfotografie, hat kurz eine Art Lovestory mit Sergio und erscheint insgesamt als Getriebene, irgendwo zwischen hehrem Idealismus und Adrenalin.

Man kann sich fragen, welche Anweisungen die Regie der Darstellerin Antje Traue gegeben hat, um „das Psychogramm einer bewundernswerten Frau“ (ZDF) zu zeichnen. Man nimmt ihr jedenfalls nicht ab, dass sie diese sehr kluge, besonnene und mutige Fotografin darstellen soll, die offenbar über gute Mechanismen verfügte, um mit den Bildern klarzukommen, denen sie regelmäßig ausgesetzt war.

Natürlich hinterfragte Niedringhaus ihre Arbeit. Im Biopic sieht das dann so aus, dass sie mit ihrer kanadischen Kollegin Kathy Gannon in einem Hotelzimmer in Kabul sitzt und über die Vergeblichkeit der Dinge sinniert. „Ich hab versagt“, keucht sie. „Ich dachte, meine Bilder würden etwas bewirken oder etwas ändern helfen, weißt du“, bringt sie stockend hervor. „Das haben sie! Du bist eine echte Pulitzerpreisträgerin!“, tröstet Kathy Gannon mit viel zu viel Enthusiasmus in der Stimme, als spräche sie mit einer Dreijährigen, wie überhaupt der ganze Film stets so mit den Zuschauern spricht, als traue er ihnen wenig bis nichts zu.

Und somit wird eine komplexe Diskussion so flach und eben wie die perfekt asphaltierten Passstraßen Afghanistans, über die die beiden dahingleiten. Dann steht Niedringhaus am Straßenrand über einer Schlucht und breitet die Arme wegen der sich ihr darbietenden, wilden Naturschönheit aus wie Kate Winslet am Bug der Titanic, während die Kamera über ihr kreist. Das ist nicht das einzige Mal, dass der Film in unfreiwillige Komik abgleitet.

Eine Frau im Männerbusiness

Am 4. April 2014 wird Niedringhaus in Banda Khel erschossen, irgendwo tief in ländlicher afghanischer Berggegend. Sie war mit Kathy Gannon mit Wahlhelfern unterwegs, um Menschen zu fotografieren, die zum ersten Mal in ihrem Leben demokratisch wählen durften. Aus dem Nichts heraus wird sie von einem Polizisten erschossen, der offenbar Angehörige durch die NATO verloren hatte und sich rächen wollte. Im Film ist das dadurch markiert, dass er die Reporterinnen mehrfach sehr finster anschaut, wie überhaupt alle Schurken immer sehr finster schauen und die Sache auf die Komplexitätsebene eines Disney-Films reduziert. Und das ist mehr als ärgerlich angesichts des Themas.

Mehr zum Thema 1/

Ja, Anja Niedringhaus war eine phantastische Fotografin, die ein derart abgeschmacktes ZDF-Biopic nicht verdient hat. Offenbar ist mit den Verantwortlichen – Roman Kuhn bei der Regie und Yury Winterberg beim Drehbuch – so manches Mal die Begeisterung für ihre Vorstellung einer Kriegsreporterromantik durchgegangen und ihre Faszination dafür, was ausgerechnet eine Frau in diesem Männerbusiness zu suchen hat. Eine ernsthafte Annäherung an Niedringhaus, ihre Motive und ihre Rolle im Journalismus findet kaum statt. Da helfen auch die kurzen Statements einiger Wegbegleiter nicht, die nur formelhafte Sentenzen beizutragen haben. War nicht genug Zeit, sie länger zu befragen, um über das Offensichtlichste hinauszukommen, oder passte Komplexeres nicht ins Bild?

Niedringhaus arbeitete in Zeiten, in denen die Bilder, die uns aus Kriegen erreichen, noch von gutausgebildeten Autoren fotografiert und kuratiert wurden. Diese Zeiten sind vorbei, in der Ukraine ist nun gefühlt jedes zweite Regiment auf Tiktok. „Wenn ich es nicht fotografiere, wird es nicht bekannt“, sagte Niedringhaus im Glauben an die Reporterin als neutral beobachtende Instanz. Heute wird viel mehr bekannt, mehr Bilder, mehr Filme, mehr Material, aber ist es auch das Richtige? Irgendwann wirft ihr Kollege Sergio den Job hin und murmelt etwas Abfälliges über das Internet. Und natürlich ist auch das, wie vieles in diesem Film, viel zu unterkomplex.

Die Bilderkriegerin – Anja Niedringhaus läuft ab Sonntag in der Mediathek und am Dienstag, 25. Juli, um 22.25 Uhr im ZDF.