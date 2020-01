„Arte“-Dokumentation : Was ist nun das Glück?

Ein Leben in Musik und Bildern kommt ihm zumindest nahe, wie die gelungene Dokumentation „Ich weiß nicht, ob es allen so geht“ von Vincent Delerm zeigt, die Mittwochabend ausgestrahlt wird.

Steckte als Kind voller Erwartungen an das neue Jahrtausend: die Theaterschauspielerin Charlotte Laemmel in Vincent Delerms „Ich weiß nicht, ob es allen so geht“ Bild: Arte

Nur wenig erinnert im französischen Kitschkino der Gegenwart noch an die Epoche der Nouvelle Vague mit ihrem untrüglichen Sinn für die Schönheit der Klugheit, an erregende Filme, die uns in Gespräche über den Lebenssinn hineinzogen und dabei spannender waren als jeder Blockbuster. An einen Film von Eric Rohmer oder François Truffaut erinnert man sich eher nebulös, weil es auf Handlung weniger ankam, aber so, als hätte man mit all den bezaubernden Menschen selbst gesprochen. Selten war das Kino persönlicher.

Aber es gibt sie noch, diese Art von Film, wie es ja auch das Chanson in seiner unschuldigen Variante noch gibt. Wer nach beidem in einer Person sucht, stößt auf den unprätentiösen Sänger und Komponisten Vincent Delerm, Sohn des Schriftstellers Philippe Delerm, der sich neuerdings auch als Regisseur betätigt und gleich mit seinem Debüt vorführt, zu was der Film nach wie vor fähig ist: ein Medium der Begegnung zu sein.

„Je ne sais pas si c’est tout le monde“ dem Genre Dokumentation zuzuschlagen ist eine hilflose Geste, auch wenn sich die Einordnung rechtfertigen lässt. Schließlich trifft Delerm mehr als ein Dutzend echte Menschen, manche äußerst prominent, andere überhaupt nicht, und packt die Essenz ihrer Gespräche, die oft um Erinnerungen kreisen, um Beziehungen, Liebe oder Abschied, elegant in berückend schöne, gern verschwommene oder schwarzweiße Bilder. So ist eine nostalgisch-musikalische Traumreise in die Innenwelten der Gegenwart entstanden. Der Film entdeckt dabei überall, was in der heutigen Kommunikation kaum noch Platz hat: Dankbarkeit, Rührung und Poesie.

Wir wollen alles verstehen – warum, bleibt uns ein Rätsel

Gleich die ersten aus dem Off gesprochenen Sätze – hier zu schönen Bildern des überragenden, vor zwei Jahren gestorbenen Schauspielers Jean Rochefort – klingen, als säße man in einem Film Jean-Luc Godards: „Wir leben mit anderen zusammen, ohne sicher zu sein, ob wir sie verstehen. Wir wollen alles verstehen, die Zeit, die Menschen, den Herzschlag. Aber das Warum bleibt uns ein Rätsel. Warum leben wir?“ Einen Vorblick gibt es auch schon auf die ikonische Szene, in der zwei Menschen auf einer Drehscheibe im Kreis laufen, aufeinander zu oder voneinander weg, am Ende jedoch gemeinsam der Fliehkraft trotzend. Bald folgt in der Erzählung einer jungen Tänzerin das erste Sprachbild, das kaum weniger eindringlich ist: „Mein Vater am Flipper, das war brutale Kraft. Diese Verbindung von Körper und Maschine, die Hände, die Hüften, die Reflexe.“ Die Frage, was davon bleibt, steht im Raum. Die Sprecherin erinnert sich, wie sie sich als Kind in einem Café an den Flipperautomaten klammerte. Vielleicht ahnte sie da schon, dass der Vater einmal eine andere Person sein würde. Dass die Vergänglichkeit nirgends so brutal zuschlägt wie bei der „force violent“.

Nun beginnt ein Reigen der berührenden Gedanken. Wir hören von der intimen Nähe Alain Souchons zu Babysitterinnen, die ihn aus bürgerlicher Umlaufbahn in ein Leben voller Musik katapultierten. Eine Schauspielerin erinnert sich an ihre Kindheit in der Neustadt, voller Erwartungen an das neue Jahrtausend. Ein Kind breitet seine Vorstellung vom Glück aus: in einem kleinen Fußballverein spielen und nebenbei Hunde hüten. Ein Fußballfan gibt an, sich einem nie gesehenen Menschen erstaunlich nah zu fühlen: dem Sportjournalisten, dessen Spielberichte man seit Jahren lese. Der Journalist wiederum lässt uns wissen, wie sehr er die Emotionen im Stadion für das Schreiben brauche.

Glaubt man nur diesem Film, scheint in Frankreich einfach jeder Poet zu sein, selbst der Fabrikarbeiter, der sich in einem Monolog vorstellt, welche Abschiedsrede im Betrieb einmal von einem jungen Chef auf ihn gehalten werden wird: „Er weiß nichts. All die Jahre. Die Fahrt von meiner Garage zur Fabrik. Maries wunderbares Gesicht in den ersten Jahren.“ Wir sehen einen Chronisten, der seit vierzig Jahren ein ganz sachliches Tagebuch führt und „das Panorama eines Lebens“ darin entdeckt. Eine Straßenmusikerin wiederum hat auf ihre Art erkannt, wie die Menschen sind: Sie geben einem alles, solange man es nicht braucht, aber wenn man darauf angewiesen ist, gehen sie weiter – „und du darfst dir nichts anmerken lassen“.

Souchon, der bekannte Chansonnier, hört sich derweil sichtlich bewegt an, wie jemand ein Leben zu seiner Musik gelebt hat. Was man mehr und mehr zu ahnen beginnt, wird am Ende schließlich deutlich: dass all diese Momente und Erinnerungen auch zu einer einzigen Biographie gehören könnten. Weil es eben allen so geht. Andererseits kann ein erfülltes Leben auch in einer einzigen kurzen Szene zu sich kommen, zumindest, wenn sie so eindrücklich ist wie jene, die den cineastischen Höhepunkt des Films darstellt: das Verschwinden Jean Rocheforts in einer heruntergekommenen Gasse im Norden von Paris, wobei er sich ein letztes Mal an eine Hauswand lehnt und selig, dankbar seine Tasche umfasst. Das ist emotionale Kraft pur, und im Gegensatz zur brutalen übersteht sie jeden Abschied. Obwohl Delerms Film leicht und verspielt daherkommt, deutet sich eine Antwort auf die Glücksfrage darin also zumindest an: Das Glück ist ein Lied, das nie verstummt, weil es immer weitergegeben wird.

Ich weiß nicht, ob es allen so geht läuft heute, um 23.45 Uhr, auf Arte.